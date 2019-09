Roborock S5 Max: il nuovo aspiratore robot di Xiaomi è ufficiale

Come ogni anno la fiera di Berlino è la vetrina perfetta per i produttori di dispositivi Smart Home. Roborock è quindi uno dei primi a svelare un nuovo dispositivo. Non c'è da stupirsi. Il mercato della Smart Home, e più precisamente il mercato degli aspirapolvere robot, è in piena espansione (a nessuno piace veramente fare le pulizie di casa).In un breve periodo di tempo il marchio è riuscito a costruirsi una solida reputazione nel settore con prodotti che offrono un buon rapporto qualità/prezzo. Siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dal modello S6 lo scorso maggio:

Roborock S5 Max : robot aspiratore e mop allo stesso tempo

Il nuovo Roborock S5 Max combina due funzioni: aspirapolvere e mocio, per i quali il robot utilizza un serbatoio d'acqua di grande capacità. In teoria S5 Max ha abbastanza acqua per pulire per tre volte un appartamento di 65 m² o una casa di 185 m². Gli utenti possono gestire la quantità e il flusso d'acqua utilizzato per pulire diversi tipi di ambienti e pavimenti. L'acqua non viene fuori quando l'aspirapolvere è fermo, così il robot può rimanere pieno per la prossima pulizia.

Roborock offre molte opzioni come la potenza di aspirazione, la pianificazione della pulizia e il circuito che il robot dovrebbe seguire. L'S5 Max include un telemetro laser per l'analisi dell'ambiente. È interessante la presenza di una ricarica intuitiva: l'aspirapolvere smart è così in grado di calcolare lo spazio rimanente da pulire e tornerà alla sua stazione per ricaricarsi di energia sufficiente per completare la pulizia. Non si ricaricherà più completamente ogni volta, lo farà in modo più intelligente.