Samsung annaspa mentre gli amanti del buon audio gioiscono

Vincitori della settimana: gli amanti della musica

Pensate a qualche anno fa: le cuffie avevano cavi, erano spesso scomode, le in-ear con Bluetooth erano per lo più pessime e vi punivano con una breve durata della batteria nonostante il costo elevato. I tempi sono cambiati e questo è stato visto chiaramente questa settimana. Nel nostro test delle Melomania 1 di Cambridge Audio diventa chiaro quale salto di qualità la tecnologia abbia fatto recentemente. Non solo, Sony mette nelle nuove WF-1000XM3 la brillante tecnologia di cancellazione del rumore delle sue grandi over-ear! Il buon suono non è più disponibile solo con altoparlanti enormi o cuffie ingombranti.

Le cuffie true wireless come quelle di Cambridge Audio stanno diventando sempre migliori. / © AndroidPIT

Perdente della settimana: Samsung

Samsung, nel frattempo, sta navigando in brutte acque in questo momento. L'azienda deve difendersi dalle accuse riguardanti le pubblicità degli smartphone Galaxy in cui se ne vanta l'impermeabilità. In Australia il brand è stato accusato di non fare distinzioni tra i tipi di acqua a cui gli smartphone possono resistere, non tutta l'acqua è la stessa. E poi c'è questa applicazione fraudolenta, scaricata milioni di volte, che cerca di ingannare gli utenti innocenti di smartphone Samsung con aggiornamenti fasulli. Attenzione, l'app è ancora presente nel Play Store! Non è una settimana particolarmente piacevole per il più grande produttore di smartphone del mondo e per i suoi clienti.

Quali sono stati i tuoi top e flop della settimana?