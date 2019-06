Samsung ha brevettato un display per smartphone arrotolabile

Il tentativo di Samsung di rilasciare il Galaxy Fold potrebbe non andare secondo i piani, visti i numerosi problemi e il rinvio indefinito della data di uscita. Tuttavia, l'azienda sudcoreana pensa ancora in grande quando si tratta di smartphone dal design innovativo.

Il nuovo brevetto dell'azienda mostra un display per smartphone che si arrotola è stato appena scoperto dagli amici di LetsGoDigital.

Le immagini all'interno della pagina del brevetto non mostrano esattamente ciò che ci si potrebbe aspettare quando si nomina la parola "rollable display". Piuttosto che piegare l'intero dispositivo come un giornale, il meccanismo ricorda i telefoni a slider di un tempo, come il BlackBerry Priv.

Spero che Samsung possa chiamarlo Galaxy Roll 😂 / © Samsung

In pratica, il display sarebbe in grado di srotolarsi per rendere lo smartphone più lungo tramite una semplice manovra di scivolamento. Tuttavia, non è chiaro se il display possa essere srotolato manualmente o in maniera completamente automatica.

A parte la genialata, sembra anche pratico. La parte superiore ospita tutti i sensori del caso, compresa la fotocamera anteriore e la capsula auricolare. Inoltre, nonostante lo spessore sia leggermente più ampio rispetto alla media, sembra un dispositivo abbastanza tascabile.

Come ha fatto notare The Verge, probabilmente non vedremo questo tipo di tecnologia molto presto, ma magari tra qualche anno, se tutto va bene. Anche LG è al passo coi tempi riguardo soluzioni di questo genere, basti vedere il suo televisore dotato di display OLED arrotolato, presentato al CES 2019 di Las Vegas.

Pensate che un design come questo sia un buon compromesso per chi desidera uno smartphone più grande all'occorrenza?