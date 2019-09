Samsung non aspetta l'IFA: Galaxy A90 5G è ufficiale

Samsung Galaxy A90 5G: ecco cosa offre

Il produttore sudcoreano afferma di aver realizzato il nuovo A90 5G per i nativi digitali che vivono nell'Era del Live. Questo è chiaramente rivolto a una generazione più giovane di appassionati di smartphone che vogliono trasmettere in streaming e condividere contenuti in movimento.

Il nuovo Galaxy A90 5G ha uno schermo Full HD+ Super AMOLED da 6,7 pollici. È un Infinity-U Display, con notch a goccia come abbiamo visto su Galaxy A50. Presente una configurazione a tre fotocamere con un sensore principale da 48 megapixel, uno grandangolare da 8 megapixel e uno di profondità da 5 megapixel. La fotocamera selfie utilizza un sensore da 32 megapixel.

In termini di potenza, l'A90 5G è dotato dello Snapdragon 855 octa-core. Si tratta della stessa CPU di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10, i due prodotti di punta del brand per questo 2019. Sono presenti due opzioni: 6 e 8GB di RAM entrambe accompagnate da una memoria interna di 128GB espandibile tramite microSD solo sul modello da 6GB. La batteria offre ben 4.500 mAh ed è affiancata dalla ricarica rapida fino a 25W. Samsung Galaxy A90 5G sarà disponibile in due colori, bianco e nero.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung, ha dichiarato: "Siamo entusiasti del successo del Galaxy Serie A, una generazione di smartphone costruita per la nuova Era del Live che si concentra sulle caratteristiche essenziali che la gente più vuole tra cui una fotocamera di alta qualità, una batteria di lunga durata e un display immersivo".

Cristiano Amon, Presidente di Qualcomm Incorporated, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga data con Samsung per portare la velocità ad alta potenza e le prestazioni del 5G a quante più persone possibile attraverso la piattaforma più avanzata finora, la piattaforma mobile di punta Snapdragon 855".

Il Samsung Galaxy A90 5G specifiche e caratteristiche / © Samsung

Possiamo davvero chiamare la serie Galaxy A "mid-range"?

Le linee di demarcazione tra "flagship" e "mid-range" nel mercato degli smartphone stanno diventando sempre più confuse. Non sto parlando solo di marchi come Xiaomi e OnePlus che lanciano telefoni di punta che con i loro prezzi sferrano dei colpi di sciabola ai più costosi flagship. In casa Samsung il divario tra prezzo e le specifiche tecniche presente tra i propri dispositivi sta diventando sempre più ridotto.

Il nuovo Galaxy A90 5G verrà lanciato domani in Corea del Sud ad un prezzo di 900.000 KRW. Sono circa 650 euro. Trovo un po' imbarazzante etichettare un dispositivo di fascia media in questo modo. Certo, la serie A si trova sotto le linee S e Note nella gerarchia di Samsung, e l'A90 5G sarà il telefono di serie A più costoso, ma si tratta di un fenomeno che colpisce tutti i dispositivi della serie A di Samsung. Anche il Galaxy A80 è stato lanciato al prezzo di 679 euro..

Se si prende in considerazione il Samsung Galaxy S10e, sembra che il produttore stia accorciando la distanza tra i flagship della serie S e la serie A di fascia media, non trovate?