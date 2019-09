Samsung Galaxy Fold: un nuovo modello più sottile e squadrato nel 2020?

Che vi piaccia o no, la rivoluzione degli smartphone pieghevoli è iniziata. Mentre il primo modello del produttore sudcoreano potrebbe essere pronto a breve, il gigante della telefonia mobile sta lavorando su un altro smartphone pieghevole per il 2020. Sarebbe più economico e, una volta piegato, assumerebbe una forma quadrata.

Il RAZR di Samsung?

Secondo Bloomberg Samsung starebbe preparando uno smartphone che si piega longitudinalmente, come il futuro smartphone di Motorola, il RAZR pieghevole. Lo smartphone, una volta piegato, assumerebbe così la forma di un telefono quadrato.

Risulterebbe molto più sottile del Galaxy Fold perché, quando aperto, offrirebbe uno schermo da 6,7 pollici (rispetto ai 7,3 pollici del Fold). La dimensione dello schermo sarebbe la stessa di uno smartphone convenzionale. In questo modo si eviterebbero problemi di compatibilità con le applicazioni. Infine, come il Samsung Galaxy Note 10 e il Samsung Galaxy S10, questo schermo offrirebbe un display con foro per ospitare la fotocamera frontale. Lo smartphone avrebbe anche due fotocamere esterne.

Samsung potrebbe proporre un design simile al Moto Razr. / © Motocicletta

Una versione più accessibile

Per questo modello Samsung utilizzerebbe vetri ultrasottili pieghevoli per lo schermo (Ultra Thin Glass) e abbandonerebbe lo schermo di plastica flessibile ricoperto da uno spesso strato di polimero. Samsung non solo risparmierebbe denaro nella produzione, ma eviterebbe anche i piccoli disagi sperimentati da alcuni utenti con la prima generazione di Galaxy Fold. Come risultato di queste scelte, lo smartphone quadrato pieghevole sarebbe molto più accessibile del Galaxy Fold atteso per circa 2020 euro.

In attesa di un potenziale annuncio ad inizio 2020, Samsung dovrebbe contenere l'attesa e la curiosità dei fan con l'arrivo del primo Galaxy Fold che dovrebbe essere commercializzato questo mese.

Quale formato vi convince di più?