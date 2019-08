Samsung Galaxy Fold: il video tutorial mostra le novità

Samsung è stata costretta a rimettere mano sul tanto atteso Galaxy Fold a causa dei problemi legati al display e alla cerniera. Il produttore sudcoreano ha ottimizzato il design e nel breve video di appena 18 secondo diffuso da Sammobile, è possibile notare come la protezione contro la polvere all'altezza della cerniera, sia in alto che in basso, sia più grande. Lo spazio tra la cerniera e il corpo del dispositivo è stato inoltre ridotto.

Il brand sta quindi irrobustendo il Galaxy Fold per proteggere meglio il display, l'elemento centrale di un simile dispositivo mostrato in azione con l'app Continuity.

Samsung has updated tutorial videos on the #GalaxyFold to show the updated design, like the redesigned cap protecting the gap between the screen and the hinge. pic.twitter.com/MXIqycCKjg