Samsung Galaxy Fold hands-on: amore a prima vista

Gli smartphone sono diventati noiosi? Forse, ma non tutti. Il Samsung Galaxy Fold ha il potenziale per scuotere l'intero mercato. Nel test lo smartphone pieghevole mi ha davvero entusiasmato anche se il prezzo non è facile da mandare giù.

Flessibile e robusto: funziona!

Il Samsung Galaxy Fold e il suo design: una lunga storia! La prima versione dello smartphone pieghevole presentava alcuni punti deboli, come si è visto poco dopo la presentazione, vale a dire aperture nella cerniera e uno strato protettivo sul sensibile display OLED flessibile. Samsung ha rivisto il design per risolvere i problemi, a quanto pare.

Galaxy Fold con le ali aperte! / © AndroidPIT

Al centro del display sono presenti nuove chiusure in plastica nella parte superiore e inferiore per impedire la penetrazione di sporco e polvere. La cerniera stessa è stata ricostruita e ora non ha più aperture. Il meccanismo di piegatura del Samsung Galaxy Fold è risultato molto stabile nel test. Quando chiusa, la cerniera tiene saldamente insieme entrambi i lati del dispositivo pieghevole; quando è aperta, si blocca in modo evidente. Lo strato protettivo sporge sotto il telaio in modo da non staccarsi involontariamente.

Il Galaxy Fold sembra molto più robusto di quanto mi aspettassi. Quando lo si chiude risulta spesso quanto un notebook con oltre 17 millimetri, ma è anche abbastanza sottile e scompare rapidamente nella tasca dei pantaloni. 276 grammi non sembrano pochi, ma il peso si adatta allo smartphone pieghevole che in mano non sembra troppo pesante.

Fatevi un'idea dello spessore dello smartphone una volta chiuso. / © AndroidPIT

Quando viene piegato sembra di avere una tavoletta quasi quadrata in mano. Durante la prova tenevo il Galaxy Fold con una mano e lo azionavo con l'altra. Il sensore di impronte digitali sul lato destro non è necessariamente facile da raggiungere, ma ha funzionato senza problemi.