Samsung Galaxy Note 10 disponibile all'acquisto: lo comprerete?

Annunciato il 7 agosto a New York, il Galaxy Note 10 e Note 10 Plus sono da oggi disponibili all'acquisto, online e presso i negozi fisici. Attenzione, tuttavia, i dispositivi sono esposti ad un prezzo abbastanza alto.

Il Samsung Galaxy Note 10 è sbarcato stamane sugli scaffali di circa 70 Paesi, Italia inclusa. Il prezzo del Note 10 (8/256) è di 979 euro mentre quello di Note 10+ sale a 1129 (12/256) e 1229 (12/512). Gli smartphone sono disponibili in due colori: Cosmos Black e Stellar Silver.

Nonostante i prezzi molto elevati, Samsung ha spiegato che ha già ricevuto 1,3 milioni di pre-ordini in Corea del Sud e che non c'è dubbio che lo stesso successo sarà raggiunto anche in Europa. Mentre gli smartphone soffrono di alcune critiche (mancano mini jack, supporto alla scheda microSD e definizione in QHD+ su Note 10+), i nuovi Note dimostreranno sicuramente di essere tra i migliori smartphone acquistabili nel 2019.

Sono anche gli unici sul mercato ad offrire una stilo che quest'anno è stata ulteriormente arricchita di nuove funzionalità. La popolarità della S Pen tra gli utenti è tale che Apple sta prendendo in considerazione lo sviluppo di uno stilo compatibile (ma non integrato) per una delle versioni di iPhone 11.

La presenza della stilo è una delle chiavi del successo del Note 10. AndroidPIT

Infine, il (riuscito) lancio del Galaxy Note 10 dovrebbe ridurre la delusione dei fan del marchio dopo il ritardato lancio del primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, il Galaxy Fold. Il brand potrebbe farsi perdornare lanciando un Galaxy Note Fold!

Voi avete intenzione di acquistare il nuovo Galaxy Note 10/10+?