Samsung Galaxy Note 10: fotocamera con tripla apertura variabile?

Ricordate la fotocamera con apertura variabile di Galaxy S9 e S9+? Gli utenti potevano infatti selezionare manualmente l'apertura dell'obiettivo da f/1.5 a f/2.4 o lasciare la scelta al software a seconda delle condizioni di illuminazione. Tuttavia, secondo l'affidabile Ice Universe, Samsung aggiungerà una terza apertura al nuovo sensore che sarà presente a bordo del Note 10, il quale sarebbe in grado di passare da f/1.5 a f/1.8, fino a f/2.4.

Secondo Ice Universe, Galaxy Note 10 introdurrà un'altra novità già messa in pratica da altri produttori, come Huawei sul suo P30 Pro, ovvero l'eliminazione della capsula auricolare. I suoni verranno infatti emessi tramite delle vibrazioni sul display. Secondo il leaker,

Note 10's "chin" is very narrow, the same level as the iPhone, no speaker grooves on the forehead, which means that the flagship Sound on Display(SoD) technology will replace the traditional speaker. The forehead will be narrower. pic.twitter.com/6aRGQIG0ee