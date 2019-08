Samsung Galaxy Note 10+ test fotocamera: in cima al podio?

Abbiamo testato la fotocamera del nuovo Galaxy Note 10+ che mostra come Samsung abbia fatto un buon lavoro ma che lascia ancora spazio a delle critiche. Quanto fatto dal brand è sufficiente per ottenere il titolo di migliore fotocamera?

Scorciatoie:

Quali fotocamere monta il Galaxy Note 10+?

Sulla scocca l'ultimo flagship sudcoreano dispone di quattro fotocamere, tre "normali" più uno TOF, nota come Samsung DepthVision. I selfie vengono affidati ad un'unica fotocamera collocata nella parte centrale del pannello anteriore. Ecco quindi il quartetto schierato:

Ultragrandangolare: 16MP, f/2,2,, campo visivo di 123°

Lunghezza focale normale: 12MP, f/1,5 e f/2,4, autofocus dual-pixel, OIS

Fotocamera con zoom: 12MP, zoom 2x, f/2.1, PDAF, OIS

Fotocamera selfie: 10MP, autofocus dual-pixel, f/2.2

Foto in buone condizioni di luce

Quando si scattano delle foto con il Galaxy Note 10+ lo si nota subito: le fotocamere Samsung sono semplicemente veloci, sia durante la messa a fuoco che durante le riprese e il salvataggio delle immagini. Un'altra particolarità degli smartphone Galaxy sono i colori abbastanza forti, specialmente con toni di rosso che di tanto in tanto possono diventare troppo forti.

Nel test della fotocamera il Samsung Galaxy Note 10+ produce foto molto belle principalmente a causa della dinamica dell'immagine e dell'esposizione bilanciata. Il supporto dell'Intelligenza Artificiale, che analizza ciò che accade davanti all'obiettivo e suggerisce in che modo ottenere lo scatto perfetto, può essere abbastanza pratica per i principianti ma offre poco valore aggiunto per i fotografi esperti. Un'opzione migliore è quella di utilizzare la S Pen come telecomando a distanza, una chicca davvero pratica in alcune situazioni.

Quando si tratta di fotografia creativa, l'obiettivo grandangolare a 123° è particolarmente convincente. Riesce ad offrire un'inquadrutura perfino maggiore di quella offerta da Huawei P30 Pro. Lo zoom 2X, d'altra parte, non è di grande aiuto per scattare foto di oggetti in lontananza, è più utile per i ritratti.

I colori del Galaxy Note 10+ sono brillanti. / © AndroidPIT

Il grandangolo fa un buon lavoro. / © AndroidPIT

Lo zoom 2x non è sufficiente per gli scatti a distanza. / © AndroidPIT

Quando si riprendono primi piani in modalità automatica o Pro, non viene creata alcuna sfocatura artificiale sullo sfondo, questo leggero effetto viene ottenuto solo otticamente. Ed è un bene! Queste immagini sembrano molto naturali e corrispondono praticamente a ciò che l'occhio umano vede. Il Galaxy Note 10+ rapprensenta sia colori che l'esposizione in modo molto accurato, la nitidezza dell'immagine è eccellente.

I primi piani mostrano un bellissimo bokeh naturale. / © AndroidPIT

Soprattutto nei ritratti, le fotocamere degli smartphone cercano di emulare le Reflex e questo include un bokeh chic, cioè uno sfondo sfocato. Il Samsung Galaxy Note 10+ offre quattro diverse modalità che è possibile regolare in intensità.

Con l'aiuto della fotocamera TOF e dei tre obiettivi, il nuovo Galaxy Note 10+ riconosce l'oggetto davanti alla fotocamera con grande precisione e fa un ottimo lavoro con i ritratti. È un peccato che Live Focus funzioni in modo affidabile solo con le persone perché il software è limitato al riconoscimento dei volti. Anche con immagini che ritraggono oggetti si possono ottenere degli effetti piacevoli.

I ritratti sono davvero belli! / © AndroidPIT

Se si dà un'occhiata più da vicino, si noteranno due cose: da un lato il software affina le foto scattate dal Samsung Galaxy Note 10+, e non di poco. Questo può sembrare innaturale a seconda del soggetto, soprattutto se si zooma l'immagine. D'altra parte, in alcune scene è proprio questo lavoro di post-elaborazione a derubare le immagini dei dettagli. In alcune situazioni il Galaxy Note 10+ risulta svantaggiato rispetto ad altri smartphone di fascia alta come l'Apple iPhone XS.

Foto in scarse condizioni di luce

È la qualità degli scatti in ambienti poco luminosi, la notte o al tramonto, a meglio definire le abilità di una fotocamera montata su uno smartphone. Inizio col dirve che il Samsung Galaxy Note 10+ non si avvicina alle superstar delle foto in condizioni di scarsa illuminazione, parlo di Google Pixel 3 e Huawei P30 Pro. Samsung utilizza una propria modalità notturna, ma non riesce a tenere il passo con quella di Huawei.

Il Samsung Galaxy Note 10+ riesce a dare una buona idea dello scenario catturato. / © AndroidPIT

Più importanti, tuttavia, sono le foto in modalità automatica che viene utilizzata dalla stragrande maggioranza degli utenti. Le immagini che il Galaxy Note 10+ cattura in stanze poco illuminate e al tramonto riescono a riprodurre l'atmosfera respirata in quel contesto in modo molto realistico.

Le immagini non risultano troppo luminose e si avvicinano a ciò che l'occhio umano percepisce. Qui il Galaxy Note 10+ ricorda un po' il Sony Xperia 1. Il rumore dell'immagine è chiaramente troppo forte in condizioni di luce davvero scarse. Altri smartphone scattano foto tecnicamente migliori in queste condizioni, ma il Galaxy Note 10+ riesce a reggere il confronto in termini di atmosfera riprodotta.

La fotocamera principale regala degli scatti convincenti. / © AndroidPIT

Il rumore fotografico si nota quando le condizioni di luce peggiorano notevolmente. / © AndroidPIT

L'elogio vale solo per la fotocamera con la lunghezza focale normale e l'apertura variabile, che è quasi sempre impostata sulla massima apertura di f/1,5 in condizioni di scarsa luminosità. Sia la fotocamera con zoom che la qualle grandangolare non riescono a reagire in ambientazioni con poca luce. In queste situazioni dovreste semplicemente farne a meno.

La fotocamera grandangolare non deve essere utilizzata in ambienti poco luminosti. / © AndroidPIT

Selfie

La fotocamera frontale del Galaxy Note 10+, che si affaccia dal foro del display Infinity, se l'è cavata bene nel nostro test. I selfie mostrano contrasti netti, colori nitidi e hanno un'esposizione molto equilibrata. Con il nuovo Galaxy Note è anche possibile utilizzare gli effetti di messa a fuoco dal vivo, sia perfoto che per video. tramite la fotocamera frontale, ma senza il supporto della fotocamera TOF sul retro.

Tuttavia non vi sono molte differenze: il riconoscimento degli oggetti funziona altrettanto bene. Se la luce peggiora, la tendenza al rumore dell'immagine è simile a quella della fotocamera principale. Con la fotocamera dedicata ai selfie il Galaxy Note 10+ riesce a fare davvero un buon lavoro!

Il Galaxy Note 10+ scatta dei selfie davvero ottimi! / © AndroidPIT

Gli effetti di messa a fuoco dal vivo funzionano anche tramite la fotocamera anteriore. / © AndroidPIT

Video

Gli effetti live focus per i video sono tra le più importanti novità del Samsung Galaxy Note 10+. È possibile scegliere tra due diversi effetti Bokeh, un effetto colore e l'aspetto di un'immagine leggermente disturbata. Il riconoscimento degli oggetti e quindi del primo piano e dello sfondo è chiaramente più difficile con i video che con le foto, e lo si vede anche nei risultati. Ecco il mio consiglio: l'intensità degli effetti può essere regolata. Sfocando meno i risultati sono migliori. L'effetto di distorsione riesce a sorprendere!

Il Samsung Galaxy Note 10+ registra video normali senza filtri fino ad un massimo di 4K a 60 fps. È inoltre possibile registrare video in formato 1:1, perfetto per gli amanti di Instagram. Il supporto HDR10+ è ancora chiamato "Labs", quindi è ancora in fase beta. Funziona solo con la fotocamera principale, non per i video selfie. La qualità dell'immagine, la stabilizzazione e il suono sono di alto livello. È possibile attivare il nuovo zoom audio, che allinea la registrazione audio a ciò che viene inquadrato. Una feature molto pratica per conerti o altri spettacoli.

Conclusione

Per la nota piattaforma che si dedica ai test della fotocamera DxOMark, il Samsung Galaxy Note 10+ è attualmente il miglior smartphone. Non ci sentiamo di confermare questa valutazione perché i dettagli parzialmente inghiottiti e le debolezze degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione sono troppo evidenti.

Tuttavia la fotocamera del nuovo Note 10+ ha i suoi pregi, soprattuttoin termini di velocità, affidabilità e di inquadrature grandangolari. Il Galaxy Note 10+ se la gioca con gli altri grandi cameraphone presenti sul mercato ma probabilmente non riesce ad ottenere il primo posto sul podio.