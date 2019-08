Note 10+ vs Note 9: il balzo in avanti di Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy Note 10 e la sua versione Plus sono pronti a prendere il posto di Galaxy Note 9 . Il confronto mostra come il nuovo arrivato ne sia tranquillamente capace ma non per forza sarà questa la mossa dei fan Note. Ecco pregi e difetti del nuovo Note 10+.

In cosa Note 10+ supera il Note 9

Prestazioni

Il Galaxy Note 9 è un ottimo dispositivo ed è tuttora rapido e scattante. Tuttavia i nuovi Note dotati del Samsung Exynos 9825 integrano un nuovo processore e più RAM che, insieme, spingono più in alto le prestazioni. Il Galaxy Note 9 viene fornito con 6 GB, il Note 10 con 8 GB e il modello Plus ne offre 12 GB. Forse i GB sono troppi e non vi ritroverete ad utilizzarli ora ma guardano al futuro e garantiscono una buona longevità del dispositivo.

Le nuove feature della S Pen

Rispetto al pennino del Galaxy Note 9, la S Pen della Galaxy Note 10 è tecnicamente molto simile ma vanta nuove ed entusiasmanti feature. Con il controllo dei gesti è possibile controllare l'applicazione della fotocamera a distanza. Il riconoscimento ottico della scrittura a mano che traduce i vostri scarabocchi in testo leggibile è incredibilmente pratico.

La S Pen ha nuove funzioni.

5G come opzione

Il 5G non gioca ancora un ruolo importante negli smartphone, ma la situazione cambierà nei prossimi anni. Con il Galaxy Note 10+ Samsung offre ai clienti la possibilità di scegliere: più memoria o supporto aggiuntivo 5G per lo stesso prezzo. Quindi l'opzione 5G in questo caso non si fa pagare cara anche se il Note 10+ costa già parecchio di suo.

Una terza fotocamera

Non possiamo ancora giudicare la qualità della fotocamera del Galaxy Note 10. Rispetto alla Galaxy Note 9, tuttavia, vanta un chiaro vantaggio: la terza fotocamera con obiettivo ultra grandangolare che incrementa le possibilità in termini di creatività. Sarà lo stesso per la fotocamera frontale ad alta risoluzione e dall'apertura variabile con tre livelli invece che due?

Vale la pena passare da Note 9 a Note 10!

In cosa Note 9 supera il Note 10+

Mini jack e scheda di memoria

Anche se sempre più utenti di smartphone utilizzano cuffie wireless Bluetooth, l'uscita jack gioca ancora un ruolo importante per alcuni. Su Galaxy Note 9 è ancora disponibile mentre il Samsung Galaxy Note 10 si basa esclusivamente sulla porta USB di Tipo C e adattatori per i collegamenti via cavo.

Inoltre tutte le versioni del Galaxy Note 9 permettono l'utilizzo di una scheda di memoria, cosa possibile solo sul più costoso Note 10+ ma non sulla sua variante più "compatta".

Sensore di impronte digitali sul retro

Il sensore di impronte digitali sul display del Galaxy Note 10 sembra essersi migliorato rispetto a quello di Galaxy S10. Tuttavia in tanti preferiscono il sensore sul retro, soprattutto quando si tratta di smartphone grandi come il Note. Quello su Galaxy Note 9 non è privo di difetti ma riesce a tenere testa al sensore in-display del nuovo Galaxy Note 10 in termini di velocità e di riconoscimento. Se quindi anche voi siete fan del lettore d'impronte sul retro, il Note 9 vi renderà felici.

Il Galaxy Note 9 ha un sensore di impronte digitali sul retro.

Niente notch e nessun foro nel display

Entrambe le generazioni del Samsung Galaxy Note hanno display eccellenti con pannelli Super AMOLED che non lasciano spazio alle critiche. Con il Galaxy Note 9, tuttavia, nessuna tacca o foro nel display disturba l'utente poiché la fotocamera anteriore si trova accanto ai sensori sopra lo schermo. Un formato che tanti utenti ancora apprezzano.

Quale scegliere quindi?

Naturalmente il Galaxy Note 10 è tecnicamente un passo avanti rispetto al Galaxy Note 9. Lo scorso anno non era possibile scegliere tra un formato compatto e una taglia XXL. Ma anche il Galaxy Note 9 ha delle qualità per alcuni utenti importanti ed un prezzo inferiore.