Samsung Galaxy Note 10: 8 trucchi per sfruttarlo al meglio

Scorciatoie:

Disattivare Bixby Home

A meno che non siate fan di Bixby Home, l'applicazione che sostituisce Flipboard e continua ad apparire non appena si fa accidentalmente una mossa a sinistra dalla schermata iniziale, è possibile disattivarla.

Dalla schermata iniziale, premere e tenere premuto su un punto vuoto dello schermo Swype a sinistra Deselezionate la casella di controllo Bixby Home

Stanchi di Bixby Home? Nessun problema, potete disattivarlo! / AndroidPIT

Come personalizzare il tasto laterale

Come si spegne il Galaxy Note 10? Una domanda lecita che vi farete solo quando proverete a farlo. Samsung ha, per impostazione predefinita, il tasto laterale impostato in un modo bizzarro: con un click si sveglia il dispositivo, con una lunga pressione si attiva Bixby e con tre click si apre la fotocamera. Per spegnere il dispositivo è necessario passare alla barra di notifica. Fortunatamente è possibile personalizzare il tasto laterale a proprio gusto:

Accedete a Impostazioni>Funzioni avanzate>Tasto laterale

Potrete regolare la doppia pressione e la pressione prolungata

È possibile personalizzare facilmente il pulsante laterale. / AndroidPIT

Come personalizzare il pannello laterale

Il Galaxy Note 10 offre una funzione sul lato destro dello schermo che permette di visualizzare delle funzioni aggiuntive sul pannello laterale. Per abilitare o disabilitare le applicazioni visualizzate lateralmente o per modificare le impostazioni, è necessario seguire la seguente procedura:

Accedere a Impostazioni>Schermo>Schermo laterale

Qui potrete scegliere di visualizzare applicazioni, contatti, messaggi, etc

Samsung, attraverso il suo Galaxy Store, offre la possibilità di scaricare ulteriori estensioni per applicazioni e pannelli laterali. La scelta è vasta e le caratteristiche possono sorprendere (in senso buono).

Queste scorciatoie possono aiutare a risparmiare tempo. / AndroidPIT

Come utilizzare la funzione Smart pop-up view

Questa funzione consente di ricevere notifiche sotto forma di icone che è possibile premere ed espandere nella visualizzazione contestuale. Samsung offre la possibilità di selezionare le applicazioni per le quali si desidera ricevere le notifiche. Va detto che questa funzione è disponibile solo per le applicazioni che supportano la funzione multi-finestra.

Per abilitare la visualizzazione pop-up intelligente e personalizzare le applicazioni:

Accedete a Impostazioni>Funzioni Avanzate >Smart Pop-Up view

Molti proprietari di Note 10 non hanno familiarità con questa funzione. / AndroidPIT

Come personalizzare il tasto della S Pen

La caratteristica principale di Galaxy Note è la presenza della S Pen. Questa offre ovviamente molteplici funzionalità. Per impostazione predefinita, la S Pen offre un pulsante che consente di aprire la fotocamera con una pressione prolungata, cliccando il tasto è possibile scattare una foto. Potete però configurare l'applicazione che si avvia quando si tiene premuto il pulsante S Pen:

Basta accedere a Impostazioni>Funzioni Avanzate>S Pen>Air Actions

Cliccate su S Pen Key Function e selezioante l'applicazione che desiderate aprire con una lunga pressione

Il pulsante della S Pen è facilmente personalizzabile. / AndroidPIT

Come non perdere la S Pen

Essendo la S Pen l'originalità dello smartphone, sarebbe stupido perderla dimenticandola su un tavolo. Fortunatamente iI Note 10 offre una feature che consente di avvisare l'utente quando si allontana dalla stilo con lo smartphone mentre il display è spento:

Accedete a Impostazioni>Funzioni Avanzate>S Pen

Attivare pen proximity alert

Cosa sarebbe un Samsung Galaxy Note 10 senza la sua S-Pen? / © AndroidPIT

Convertire la scrittura manuale in testo

Nota 10 consente di convertire in testo la scrittura manuale eseguita con la S Pen. Questa trascrizione di note scritte a mano in testo può essere particolarmente utile per esportare gli appunti e utilizzarli all'interno di altri documenti:

Create una nota su Samsung Note e salvatela

Aprite la nota e attivate il menu

Cliccate sull'icona in basso con una T e un piccolo scarabocchio

Cliccate su convertire (o copiare se desiderate copiare)

La trascrizione di note scritte a mano nel testo è molto pratica. AndroidPIT

In alternativa, Samsung offre anche la possibilità di esportare le note scritte a mano direttamente in un documento Word.

Create la vostra nota su Samsung Note e salvatela

Condividetela in un documento Word e il gioco è fatto

Come scattare uno screenshot

No, non è così semplice come con gli altri smartphone. Per scattare uno screenshot con il Samsung Galaxy Note 10, la procedura è leggermente diversa. Dovrete utilizzare sempre gli stessi tasti, vale a dire il tasto volume basso ed il tasto di accensione ma, invece di tenerli premuti, dovrete premerli e rilasciarli.

Avete qualche altro trucco per il Samsung Galaxy Note 10?