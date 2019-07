Samsung Galaxy S10: l'aggiornamento blocca l'accesso al dispositivo

Un recente aggiornamento software rilasciato da Samsung sembra bloccare l'accesso su Galaxy S10 e S10+, perfino sui dispositivi senza un PIN impostato. Per ora non è stata ancora trovata una soluzione al problema.

In alcuni casi il problema si verifica dopo un po' di tempo e non immediatamente dopo l'installazione dell'aggiornamento. Per inciso, finora ci sono state segnalazioni solo da parte di utenti americani clienti di Verizon o AT&T. Non è ancora chiaro se anche i dispositivi di altri Paesi siano coinvolti.

Nei forum Samsung e su Reddit, gli utenti stanno segnalando di non poter più accedere ai propri smartphone Galaxy in seguito ad un aggiornamento software. Dopo l'installazione, lo smartphone si riavvia chiedendo l'inserimento del PIN o della password. Dopo averli inseriti però, lo smartphone continua a richiederli. Anche gli utenti che non hanno impostato alcun blocco d'accesso si sono trovati nella stessa situazione.

Il problema è già contrassegnato come risolto nel forum di Samsung. Tuttavia la soluzione proposta da Samsung incontrerà probabilmente l'entusiasmo di pochissimi utenti. Il problema può essere evitato solo attraverso hard reset, ovvero ripristinando lo smartphone alle impostazioni di fabbrica. L'avvio dello smartphone in recovery mode per salvare i dati non sembra funzionare per tutti gli utenti.

Cosa fare quindi? Samsung può risolvere il bug e offrire un nuovo aggiornamento. Gli utenti che sono già alle prese con il problema non possono, naturalmente, scaricare e installare il nuovo aggiornamento. Va detto però che Samsung in passato ha rilasciato un aggiornamento obbligatorio per i Note 7. Una soluzione che potrebbe funzionare se gli smartphone siano ancora collegati a Internet.

Non è ancora chiaro quanti utenti siano effettivamente colpiti dal problema. Non tutti i dispositivi che hanno ricevuto l'aggiornamento sono stati automaticamente bloccati.

Avete avuto problemi con gli aggiornamenti software rilasciati da Samsung?