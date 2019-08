Se la fotocamera per voi conta, aspettate il Galaxy S11

Galaxy S11: una fotocamera mai vista prima

Nessuna foto e nessun dettaglio tecnico riguardante il Galaxy S11, per ora. L'unica indiscrezione trapelata in rete consiste in un tweet pubblicato da @Universelce: "La fotocamera dell'S11 introdurrà qualcosa che non è stato mai visto prima. Fan Samsung, se siete interessati alla fotocamera, saltate il Note 10".

The S11 camera will bring something that has never been seen before. Samsung fans, if you care about the camera, please skip Note10 — Ice universe (@UniverseIce) August 26, 2019

Lo stesso Ice Universe aveva già suggerito che i sensori della nuova generazione di Galaxy S potrebbero essere dotati di pixel più grandi rispetto a quelli da 1,4 micron. Ma quello di oggi è un tweet che, senza rivelare nulla di concreto, va dritto al punto e prende una posizione piuttosto forte nei confronti del nuovo Samsung Galaxy Note 10. Se siete interessati alla fotocamera e siete fan del produttore sudcoreano, non acquistatelo, aspettate piuttosto la nuova generazione di Galaxy S. Ma in che modo il Galaxy S11 farà di meglio?

Cosa offrirà la fotocamera di Galaxy S11?

Il Note 10+ integra quattro fotocamere: una ultragrandangolare da 16MP, una a lunghezza focale normale da 12MP, una con zoom 2x ed una frontale da 10MP. DxO Mark lo ha posizionato al vertice della classifica dei cameraphone quindi, in termini di fotocamera, non se la cava certo male. Dettagli e rappresentazione dei colori quando la luce è buona sono notevoli, così come la velocità dell'app fotocamera. Per non parlare poi dei ritratti scattati dalla fotocamera per selfie.

Anche il mio collega Steffen però, che ha messo già sotto torchio la fotocamera del suo Samsung Galaxy Note 10+, non è rimasto completamente convinto, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità dove la perdita di dettagli ed il rumore fotografico si fanno notare notevolmente.

Ice Universe consiglia ai fan Samsung di aspettare la fotocamera del Galaxy S11. / © AndroidPIT

Possiamo ipotizzare un Galaxy S11 con un setup di tre fotocamere principali sul retro, come anche il Samsung Galaxy S10 fa, dotate però di lenti dalla risoluzione maggiore. Il Galaxy S11 potrebbe così migliorare l'esperienza con gli scatti in notturna. Samsung potrebbe utilizzare i sensori da 48 e 64MP presentati il 9 maggio e pianificati per essere prodotti in massa nella seconda metà del corrente anno.

"Con più pixel e tecnologie avanzate di pixel, Samsung ISOCELL Bright GW1 e GM2 porteranno un nuovo livello di fotografia ai dispositivi mobili più eleganti di oggi che miglioreranno e contribuiranno a cambiare il modo in cui registriamo la nostra vita quotidiana", così Yongin Park, vicepresidente esecutivo responsabile dei sensori di Samsung Electronics, li ha presentati.

Aspettarsi un Galaxy S11 con una fotocamera migliorata rispetto alla generazione precedente e rispetto al nuovo Galaxy Note 10 non è certo qualcosa di sbalorditivo, soprattutto perché il comparto fotografico è il campo dove tutti i brand, in particolare quando si tratta di flagship, si è concentrato negli ultimi anni. Migliorando gli scatti in notturna Samsung potrebbe giocarsela alla grande con Huawei e Google, i due rivali più spietati in questo settore.

Cosa vi aspettate dalla fotocamera del futuro Galaxy S11?