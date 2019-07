Samsung Galaxy Tab S5e recensione: bello, leggero e buon prezzo

Nell'uso quotidiano, ho trovato questo tablet molto piacevole da utilizzare: è sottile e leggero, il che lo rende molto comodo da infilare in una borsa e portare con sé, o reggerlo per lunghe sessioni senza sforzo.

Questa leggerezza, tuttavia, è controbilanciata da uno svantaggio. A causa dello spessore contenuto, il jack audio è stato sacrificato. Sarà dunque necessario utilizzare un dongle USB-C (incluso nella confezione di vendita) o delle auricolari Bluetooth. Inoltre, è stato implementato un sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione posto sul lato destro, ma non si è costretti a usarlo, poiché è presente anche il riconoscimento facciale. Presente anche uno slot microSD per l'espansione della memoria.

Certo, esistono tablet Android più leggeri di questo, ma la maggior parte di essi non hanno lo stesso look e la qualità costruttiva del Galaxy Tab S5e. Il corpo metallico è robusto e conferisce a questo dispositivo di fascia media un aspetto futuristico e di qualità superiore.

Se intendete utilizzare il Galaxy S5e come dispositivo per il lavoro d'ufficio, sarete felici di sapere che Samsung offre anche la funzionalità DeX. Di conseguenza, collegando il tablet a un monitor tramite un cavo USB-C/HDMI, è possibile passare alla modalità desktop.

I colori sono ben rappresentati e il display si dimostra sempre abbastanza luminoso da poterlo utilizzare sotto il sole estivo. Guardare film e serie TV sul display 16:10 widescreen Super AMOLED è un piacere, così come l'esperienza di gioco. Tuttavia, i giochi più complessi con grafica 3D di alta qualità non sono amici di questo tablet.

Mentre il Galaxy Tab A 2019 dispone di un pannello TFT-LCD, il Tab S5e vanta la tecnologia Super AMOLED di Samsung che, come sempre, si dimostra un vero piacere per gli occhi. La sua bellezza prende anche vantaggio dal fatto che Samsung ha contribuito ad eliminare gran parte delle cornici, grazie all'eliminazione dei pulsanti fisici e a sfioramento frontali.

Grazie a Bixby Home e all'integrazione Smart Things, i proprietari di un Galaxy Tab S5e potranno in futuro utilizzare il tablet anche come centro di controllo per la loro smart home. Qui il vantaggio è che non è necessario aprire un'applicazione, poiché è possibile gestire tutto tramite Bixby Voice.

Rispetto al Galaxy Tab A, con questo modello è possibile utilizzare Bixby Home e l'integrazione con Smart Things. Il motivo per cui non è possibile trovare queste funzioni nel modello più economico sta nel fatto che il Tab S5e è dotato di microfoni a lungo raggio.

Per quanto riguarda il software, Galaxy Tab S5e fa girare Android 9 Pie mascherato dalla nuova interfaccia grafica del produttore , la One UI, riadattata per l'utilizzo su tablet. Ciò include funzioni molto moderne, come la Dark Mode a livello di sistema e il Digital Wellbeing per limitare la vostra eccessiva indulgenza nella tecnologia.

Dal momento che i tablet non vengono solitamente utilizzati per compiti impegnativi, non ho mai avuto modo di arrabbiarmi per le sue prestazioni, fatta eccezione per il gaming di fascia alta. Anche se è possibile eseguire titoli impegnativi come Darkness Rises o Shadowgun Legends, consiglio di lasciar perdere, dato che il frame rate e i compromessi grafici sono parecchio visibili. Fortnite è in grado di girare solo con le impostazioni grafiche più basse, mentre PUBG Mobile gira abbastanza bene.

Il Tab S5e dà l'impressione di essere un tablet premium in termini di look, ma al suo interno non è proprio così. Samsung ha deciso di utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 670 SoC con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che può essere espansa fino ad ulteriori 512GB. Di conseguenza non si tratta esattamente del chip più potente disponibile e i benchmark stessi confermano quanto appena detto.

Un quartetto niente male

Per quanto riguarda l'esperienza audio, Samsung si affida al know-how di AKG. Dopo aver visto un accenno di collaborazione con il Galaxy Tab S4, quest'anno gli ingegneri del suono hanno potuto riscattarsi lavorando direttamente all'interno del team di sviluppo del tablet.

Samsung rende chiaro il frutto del loro lavoro con la scritta "Sound by AKG" sul retro al posto della vecchia sigla "Tuned by AKG". La qualità e il volume dei quattro altoparlanti integrati sono abbastanza convincenti, soprattutto per la visione di contenuti multimediali. Inoltre, gli altoparlanti adattano l'audio in base a come si tiene in mano il dispositivo, cioè in verticale o orizzontale.

È presente un altoparlante pero ogni angolo. / © AndroidPIT

Come descritto in precedenza, non è presente alcun jack audio, ma sarete costretti ad utilizzare un adattatore oppure delle auricolari Bluetooth.