Samsung Galaxy Tab S6 recensione: sì al gioco, no al lavoro

L'ultimo tablet di Samsung è incredibilmente sottile, leggero e si presenta come un prodotto di alta qualità. Con i tablet Android che perdono la loro battaglia contro gli iPad, Samsung è riuscita a fare abbastanza per convincere i consumatori ad acquistarlo?

Il Galaxy Tab S6 viene caricato via USB di Tipo C e per il suono si affida a Bluetooth (non c'è un jack per le cuffie) e ai quattro altoparlanti AKG negli angoli del tablet. Parliamo di speaker Dolby Atmos ed in questo Samsung fa meglio di Apple.

Uno è la nuova doppia fotocamera da 13+5MP con sensore grandangolare e ultra-grandangolare. L'altro è la rientranza verticale che ospita la S-Pen attraverso un sitema magnetico. La carica avviene senza fili. Le cover ufficiali realizzate da Samsung sono divise in due sul retro, in modo che la S-Pen venga protetta e coperta durante il trasporto ma anche rimossa senza rimuovere la custodia. È un'idea intelligente che supera quelle adottate da Apple e Microsoft.

Il peso leggero come una piuma e il corpo estremamente sottile fanno sì che il Galaxy Tab S6 stia comodamente in mano e sia facile da usare. La cassa in alluminio spazzolato è ben rifinita ed è piacevole al tatto. Sul retro del Galaxy Tab S6 due elementi catturano l'attenzione.

Per questo prezzo otterrete un tablet incredibilmente sottile quando si tratta di dimensioni, è fantastico. Con 5,7 millimetri, il Samsung Galaxy Tab S6 è incredibilmente sottile e con 420 grammi pesa poco più di due Galaxy Note 10 Plus. Ottimo per un tablet con schermo da 10,5 pollici!

Il display è una festa per gli occhi

Un tablet così costoso come il Samsung Galaxy Tab S6 ha davvero bisogno di un grande display . Lo schermo Super AMOLED con risoluzione di 2560x1600 pixel, è una vera festa per gli occhi ed è in grado di gestire qualsiasi situazione.

Per un tablet come questo, pensato per consumare contenuti multimediali ma anche per lavorare in modo produttivo e in movimento, è assolutamente necessario. Quando si tratta di qualità di visualizzazione, il Galaxy Tab S6 è senza dubbio una delle migliori soluzioni che si possono acquistare.

Il display del Galaxy Tab S6 è eccezionale. / © AndroidPIT

Per quanto bello e vibrante sia display vi sono alcune debolezze con le quali ho dovuto fare i conti. Il rapporto di aspetto 16:10 è molto più adatto per guardare video, giocare e, in generale, per utilizzare il Tab S6 come dispositivo multimediale piuttosto che per lavorare. Sia in modalità Android che in modalità DeX. Chi è disposto a spendere così tanto solo per sfruttare il tablet per divertirsi? Il rapporto 4:3 dell'Apple iPad Pro, ad esempio, è più favorevole al multitasking e alla produttività.

Anche il lettore d'impronte integrato nel display non mi convince. Piuttosto che usare un lettore ad ultrasuoni come su Galaxy S10, per fare un esempio, Samsung ha integrato un lettore ottico. Oltre al fatto che il posizionamento del sensore sia scomodo (non sempre si impugna un tablet nello stesso modo in cui si prende uno smartphone) non è sufficientemente buono. Dopo un paio di giorni ho smesso di utilizzarlo.