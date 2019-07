Samsung Galaxy Tab S6: la serie Note diventa un tablet

Sono ormai poche le aziende che continuano a produrre dei tablet particolarmente potenti, specie per "colpa" di un mercato dominato principalmente da Apple la sua serie iPad Pro. Samsung, insieme a Huawei, è uno dei pochi e grandi produttori di tablet che si oppongono alla superiorità del colosso di Cupertino. Il nuovo Galaxy Tab S6 è la punta di diamante della società sudcoreana e vuole attrarre i suoi potenziali clienti con il suo hardware migliorato e alcune caratteristiche software prese in prestito dalla sua serie Note, più specificatamente dal Galaxy Note9.

Il Galaxy Tab S6 prende le caratteristiche di Note 9 / © Samsung

Samsung non ha dovuto ridisegnare il suo tablet di punta: la base esisteva già, ovvero il nuovo Galaxy Tab S5e, il quale rappresenta già una giusta direzione dal punto di vista estetico. Inoltre, i due tablet condividono alcune componenti hardware, dunque non c'è da stupirsi che il Tab S6 non differisca molto dall'S5e in termini di dimensioni, capacità della batteria, display e speaker stereo quadrupli.

Caratteristiche da super tablet

Poiché il Galaxy Tab S6 si trova un gradino più in alto dell'S5e e deve necessariamente competere con iPad Pro 10.5, il nuovo tablet di Samsung disporrà di una S-Pen che si accoppia tramite la connessione Bluetooth 5.0 LE. La penna può anche essere utilizzata come una specie di telecomando, proprio come su Galaxy Note9.

Questa funzione remota è sicuramente pratica in ambito business quando si tengono dei meeting e si vuole illustrare una presentazione, ma è ottima anche per l'uso quotidiano per la riproduzione di contenuti multimediali. La S-Pen si "appiccica" magneticamente sul retro del Galaxy Tab S6 ed è in grado di ricaricarsi in modalità wireless.

La S-Pen viene caricata in modalità wireless. / © Samsung

Se la penna esaurisce la sua energia, il super condensatore all'interno della stessa può ricaricare la batteria integrata in soli 10 minuti, garantendo circa 11 ore di autonomia in stand-by.

Il primo tablet con grandangolo

Per la prima volta su un tablet Samsung è possibile trovare due fotocamere posteriori: il sensore principale scatta a 13MP, mentre il secondo dispone di 5MP di risoluzione ma anche un campo visivo di 123 gradi. In questo modo, coloro che amano fare foto con il loro tablet (un giorno forse ci spiegherete perché) potranno anche sfruttare il grandangolo.

Una caratteristica pensata per il gaming

Un tablet rende sicuramente più facile godersi i giochi, specialmente quando si parla di titoli in cui è importante avere un ampio campo visivo. Tuttavia, i giocatori che amano parlare e chattare con i loro compagni di squadra sapranno quanto è difficile tenersi in contatto su Android. Ecco perché Samsung ha annunciato una partnership con Discord, un'applicazione di comunicazione comunemente usata dai giocatori, integrando i suoi servizi all'interno del Game Launcher.

Prezzo e disponibilità

Galaxy Tab S6 sarà disponibile all'acquisto dal sito ufficiale di Samsung verso la fine del mese di agosto 2019 nelle colorazioni Mountain Grey, Cloud Blue e Rose Blush. I tagli di memoria disponibili sono 6/128GB o 8/256 GB, ma solo quest'ultima variante godrà del modulo LTE e sarà disponibile dal 30 agosto.

I prezzi di vendita sono fissati rispettivamente a 749 e 899 euro.