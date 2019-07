Galaxy Tab S6: immagini ufficiali confermano la presenza della stilo

Come abbiamo già anticipato in altri articoli precedenti, il Galaxy Note 10 potrebbe non essere l'unico dispositivo che Samsung svelerà il prossimo 7 agosto a New York. Quest'oggi ne siamo ancora più sicuri, dato che sono comparse le prime immagini ufficiali del nuovo tablet, il Samsung Galaxy Tab S6.

Avevamo già sentito parlare del fatto che Samsung stesse realizzando un nuovo tablet di fascia alta, ma quest'oggi, grazie alle foto condivise dai colleghi di Android Headlines, i rumor si fanno sempre più decisivi. Le immagini mostrano più chiaramente la doppia fotocamera posteriore del nuovo Galaxy Tab S6, i quattro speaker stereo e la mancanza di un jack per le cuffie. Inoltre è anche possibile notare la presenza di una penna (ancora una volta esterna) e una cover in stile Microsoft Surface.

Un nuovo Surface? No, è il Galaxy Tab S6 di Samsung! / © Android Headlines

Molti si aspettavano un stilo integrata all'interno del tablet, proprio come sulla serie Galaxy Note, ma anche questa volta Samsung ha deciso di fornire una stilo con supporto magnetico da "allegare" al suo Galaxy Tab S6. Il problema è: è in grado di attaccarsi solo nella parte posteriore? Perché in questo caso lavorare con il tablet appoggiato sul tablet sarebbe piuttosto scomodo.

Speriamo che la penna possa attaccarsi anche sul lato del tablet. / © Android Headlines

Tra le altre cose, non sappiamo ancora se la penna è dotata di connettività Bluetooth o se è in grado di ricaricarsi senza fili. Inoltre, per quanto riguarda le specifiche, non sono ancora stati confermati dettagli sullo schermo, che si presume sia da 10,5 pollici, e sul SoC a bordo, che dovrebbe essere senza dubbio lo Snapdragon 855.

Dovremo dunque aspettare di poter vedere e toccare con mano il nuovo dispositivo durante il prossimo evento Unpacked, dove naturalmente saremo presenti.