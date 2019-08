Samsung Galaxy Watch Active 2: avvistato su Instagram

Samsung con l'ultimo video tesear riguardane i due eventi unpacked ha voluto toglierci ogni dubbio sui due dispositivi che si prepara a rilasciare. Il Galaxy Tab S6, in realtà, è già ufficiale. Ora tocca allo smartwatch della casa. Questo verrà battezzato probabilmente Galaxy Watch Active 2 e si fa vivo con qualche giorno di anticipo rispetto all'evento in una storia Instagram di Fiona Cakalli, nota nel mondo tech italiano.

Conosciuta anche come Tech Princess, ha mostrato l'orologio in azione all'aeroporto di Malpensa. L'orologio chic con cinturino in silicone bianco e cassa in metallo color rosa corrisponde alle linee classiche di Samsung, ma non offre la lunetta girevole, come l'attuale Galaxy Watch Active. Sono il touchscreen e il tasto fisico laterale a permettere l'interazione con l'indossabile.

Poiché le storie Instagram hanno un breve durata di appena 24 ore, abbiamo immortalato lo smartwatch in alcuni screenshot:

Ecco il Samsung Galaxy Wacht Active 2 in azione. / © Screenshot AndroidPIT

Un rivale di Apple Watch è in arrivo

Nel video di Fjona Cakalli si notano in particolare alcune feature come il cardiofrequenzimetro e un indicatore del livello di stress. Soprattutto in questo settore Samsung cerca di competere con Apple Watch. L'azienda di Cupertino è riuscita a fare scalpore con il suo smartwatch, soprattutto attraverso l'ecocardiogramma generato digitalmente e vari meccanismi di avvertimento progettati per proteggere da imminenti problemi di salute. Oltre Samsung, anche Withings e Fitbit si stanno impegnando in questo campo.

Lunedì scopriremo qualcosa di più sul Galaxy Watch Active 2 e mercoledì, con l'annuncio di Galaxy Note 10, le ultime novità Samsung saranno svelate.