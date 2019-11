Samsung Galaxy Watch Active 2 recensione: il miglior smartwatch Android?

A soli sei mesi dal lancio del Galaxy Watch Active, Samsung rilascia Galaxy Watch Active 2. Ma perché questa decisione? Cosa offre di così diverso? Ho indossato il nuovo Samsung Galaxy Watch Active 2 per capirlo ed ora ve lo racconto nella nostra recensione completa!

Valutazione

Pro ✓ Prestazioni impeccabili

✓ Display AMOLED

✓ La lunetta digitale

✓ Design

✓ Always-on Contro ✕ Bloatware Samsung

✕ Bixby

✕ Scarso supporto per applicazioni di terze parti

Prezzo migliore: Samsung Galaxy Watch Active 2 Il prezzo più basso 220 , 60 € Vedi offerta

Design elegante Nella versione da 40 o 44 millimetri, il Samsung Galaxy Watch Active 2 risulta essere un orologio piuttosto piccolo, delicato e non ingombrante quanto altri smartwatch Android. Il quadrante circolare offre due tasti fisici sul lato destro che non sporgono più di tanto. Insieme al touch screen, servono per azionare l'orologio. La lunetta, caratteristica di altri indossabili del brand, ha dovuto cedere il passo al touch control. Samsung su Galaxy Watch Active 2 ha introdotto una cosiddetta "lunetta digitale". Si tratta di un anello capacitivo intorno al display che permette di navigare e spostare i cursori verso l'alto e verso il basso. Risulta piuttosto intuitiva. Avrei preferito una vera e propria lunetta girevole ma questa versione digitale riesce in qualche modo a compensarne l'assenza. La lunetta digitale è la risposta di Samsung alla mancanza di una lunetta girevole fisica. / © AndroidPIT Il cardiofrequenzimetro si trova sul lato inferiore della cassa in acciaio inossidabile. Samsung si è ispirata a Apple in termini di feature per la salute e ora offre la possibilità di effettuare un ECG con lo vostro smartwatch. Il software invia un avviso quando si supera o si scende al di sotto dei livelli normali. Si tratta di una feature interessante anche se va chiarito come non possa sostituire una visita dal medico se si hanno problemi di salute. Il cardiofrequenzimetro si trova sul lato inferiore dell'orologio. / © AndroidPIT Su Galaxy Watch Active 2 è possibile utilizzare cinturini standard, un'ottima decisione visto che quello nero in dotazione non è tra i più interessanti. Non sono un grande fan dei cinturini in gomma perché tendono a tirare i peli intorno al mio polso. Acquistando però il Galaxy Active 2 dal vostro rivenditore locale potrete subito personalizzarlo come più preferite. Il cinturino può essere sostituito facilmente. / © AndroidPIT Il Galaxy Watch Active 2 è abbastanza leggero in tutte le sue versioni. Il peso varia dai 26 grammi ai 42 grammi. Lo smartwatch offre la certificazione IP68 che lo protegge da acqua e polvere. Può essere immerso fino a 5 ATM: potrete utilizzarlo senza problemi per nuotare.

Gli smartwatch hanno bisogno di AMOLED Il display Super AMOLED è disponibile in versione da 1,2 o 1,4 pollici ed entrambi offrono una risoluzione di 360 x 360 pixel. Questo pannello AMOLED è una benedizione, soprattutto per un orologio, in quanto è in grado di visualizzare l'ora in modo molto efficiente dal punto di vista energetico: i pixel neri non consumano praticamente nessuna energia. Il display del Galaxy Watch Active 2 è molto bello da guardare. Le animazioni sullo schermo sono grandi e il display è visibile in modo chiaro nonostante le piccole dimensioni. Un display è luminoso. / © AndroidPIT Anche in termini di luminosità non delude. Non ho avuto problemi ad usarlo sia all'interno che all'esterno. Mi è piaciuto utilizzare la modalità Always-on abbinata ad un quadrante semplice e classico. C'è anche una modalità "goodnight" che spegne il display sempre acceso quando capisce che ci si è messi a letto. Il display Always-on mostra quando un allenamento è in corso: un omino verde corre nella parte inferiore dello schermo ma purtroppo non vengono mostrati i dati legati legati all'attività fisica. Peccato. Le notifiche WhatsApp sono supportate, tranquilli! / © AndroidPIT

TizenOS è più maturo La disposizione dei pulsanti del sistema operativo Tizen di Samsung corrisponde visivamente alla forma del Galaxy Watch Active 2. Ha senso considerata la nuova lunetta digitale e l'interfaccia basata su cerchi: l'esperienza è intuitiva e fluida una volta che ci si prende la mano. Il centro dello schermo di solito rimane libero quando ci si trova nei menu. Tizen può competere con WearOS, tutte le funzioni importanti di uno smartwatch sono padroneggiate dall'orologio. Gli utenti possono personalizzare il quadrante con l'applicazione My Style. Sono disponibili app adatte per le corse in bixi, fare shopping, camminare, nuotare e remare, così come il monitoraggio completo della salute attraverso Samsung Health. Galaxy Watch Active 2 è in grado di monitorare tantissimi sport diversi. / © AndroidPIT È necessario scaricare un bel po' di applicazioni Samsung per avere il completo controllo. Ho utilizzato il Galaxy Watch Active 2 principalmente con un Google Pixel 4 e ho dovuto installare Galaxy Wearable, Samsung Health, Samsung Accessory Service e un'applicazione Watch Active 2 Plugin. Se si possiede uno smartphone Samsung il problema viene risolto ma chiunque sia interessato a questo smartwatch e possieda uno smartphone di un altro produttore non potrà non considerare questo aspette. Se siete utenti iPhone, non lo preferirete ad un Apple Watch semplicemente per il modo in cui la connettività tra orologio e dispositivo viene gestita. Se avete un account Samsung potrete accedere al Galaxy Store dal Watch Active 2 per scaricare nuove applicazioni sullo smartwatch. Il supporto di applicazioni di terze parti non è ancora disponibile per TizenOS, anche la situazione è megliore rispetto a WearOS. L'applicazione Spotify consente di scaricare le playlist per l'orologio e di ascoltarle offline, una feature a mio parere essenziale per qualsiasi smartwatch che vuol essere utilizzato per l'esercizio fisico. È disponibile anche l'app Strava, ma a parte questo, non ho trovato nulla di interessante. Per i controlli vocali e la gestione dei dispositivi Smart Home ci si ritrova bloccati con Bixby. La navigazione attraverso le schermate è molto fluida. / © AndroidPIT

Prestazioni impeccabili Le prestazioni del Samsung Galaxy Watch Active 2 sono state impeccabili durante il mio test. L'orologio funziona rapidamente e senza intoppi e l'Exynos 9110 a quattro nuclei è un processore solido. La memoria principale dipende dalla tecnologia radio: il modello LTE offre 1,5GB di RAM che si dimezzano nel modello non LTE. La memoria interna dello smartwatch è di 4GB, sufficienti per uno smartwatch. Non ho nulla da lamentare sulle prestazioni generali del Galaxy Watch Active 2. Non importa quali app vengano lanciate, l'esperienza risulta fluida. A rallentare il passo è solo la lunetta digitale. È più un problema di destrezza che di hardware, ma continuo a pensare che una lunetta girevole fisica avrebbe reso l'esperienza più fulida. Non avrete problemi di prestazioni con il galaxy Watch Active 2. / © AndroidPIT

La batteria si carica in modalità wireless Il Samsung Galaxy Watch Active 2 che ho testato è dotato di una batteria da 247 mAh. È disponibile un modello con batteria da 340 mAh. In termini di autonomia potete contare su due a tre giorni a seconda di quanto utilizzerete l'indossabile. Le routine di esercizio fisico e di monitoraggio hanno un impatto notevole sulla durata della batteria, quindi se siete fanatici del fitness potreste aver bisogno di caricarlo più spesso rispetto a chi si limita a monitorare i passi e ricevere notifiche. La ricarica wireless ha davvero senso per gli smartwatch! / © AndroidPIT La ricarica avviene senza fili. La connessione è forte e la ricarica senza fili ha davvero senso per gli orologi intelligenti. Lasciate il caricabatterie vicino al letto e quando togliete l'orologio per dormire vi basta posarlo sulla base di ricarica wireless.

Samsung Galaxy Watch Active 2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 44 x 44 x 10,9 mm Peso: 42 g Capacità della batteria: 340 mAh Dimensioni del display: 1,4 pollici Tecnologia display: AMOLED RAM: 1,5 GB Memoria interna: 4 GB Memoria removibile: Non disponibile Connettività: LTE