Samsung: la data di lancio di Galaxy Fold verrà annunciata "nelle prossime settimane"

Dopo che Samsung ha annullato il previsto lancio sul mercato per il Galaxy Fold il 26 aprile, l'azienda vuole annunciare una nuova data "nelle prossime settimane". È quello che ha affermato Samsung a CNet. L'azienda probabilmente sta provando con tutte le sue forze a perfezionare lo smartphone pieghevole, tuttavia non sono stati annunciati progressi reali.

Già un mese fa il boss di Samsung, DJ Koh, aveva annunciato che "presto" sarebbe stata resa pubblica una nuova data. "Non faremo tardi", affermava Koh. Quando il Galaxy Fold sarà lanciato rimane poco chiaro ma almeno sembra stia finalmente per trovare la sua strada verso i negozi.

Gli esperti di iFixit hanno riscontrato diversi problemi con Galaxy Fold. / © iFixit

Samsung aveva rinviato il lancio sul mercato originale dopo il guasto di alcuni dispositivi di test in possesso dei recensori. Alcuni tester avevano scambiato la pellicola fissata al display per una pellicola protettiva e l'avevano rimossa. In realtà questa è parte integrante del display. Altri, tuttavia, hanno rotto lo smartphone per motivi sconosciuti.

Gli esperti di iFixit hanno esaminato il Galaxy Fold e trovato diverse lacune attraverso le quali oggetti estranei potevano facilmente penetrare nello smartphone e posizionarsi sotto il display. Samsung aveva richiamato i dispositivi di prova per indagare i problemi e li aveva riparati, questo stando alle dichiarazioni. Tuttavia, non si sa ancora se tutti i problemi sono stati risolti.

Preordini annullati

All'inizio di maggio Samsung aveva chiesto a chi aveva effettuato il pre-ordine se volevano ancora ricevere lo smartphone. Recentemente, la catena di elettronica Best Buy ha persino annullato tutti i pre-ordini. L'operatore di rete AT&T non ha fatto alcuna nuova dichiarazione a CNet su quando i pre-ordini verranno riaperti per la loro versione del Galaxy Fold.

Il principale concorrente di Galaxy Fold, il Huawei Mate X, dovrebbe arrivare a luglio. Non è chiaro se ciò avverrà in considerazione dei problemi che Huawei si trova attualmente ad affrontare...

Cosa pensate che Samsung farà per portare presto sul mercato il Galaxy Fold? Lo comprereste?