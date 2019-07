Samsung One UI 2.0 è il nome della nuova versione con base Android Q

Secondo alcune fonti interne, la nuova versione della One UI di Samsung su base Android Q porterà la versione 2.0, mentre verrà aggiornata alla versione 2.1 non appena il nuovo Galaxy S11 farà il suo debutto.

La notizia non ci sorprende affatto e la fonte di tali informazioni è particolarmente credibile (stiamo parlando di SamMobile). Secondo il noto sito web, il prossimo aggiornamento del sistema operativo Android dedicato ai dispositivi Galaxy segnerà l'arrivo della versione 2.0 della One UI, che diventerà successivamente 2.1 a seguito del lancio del Galaxy S11.

Il ragionamento non fa una piega, soprattutto se si guarda al passato. Basti pensare al fatto che la One UI 1.0 ha debuttato con Android Pie ed è stata aggiornata alla versione 1.1 subito dopo l'arrivo della serie Galaxy S10. Al momento non sappiamo ancora quali nuove funzionalità offrirà la nuova interfaccia, ma è lecito aspettarsi tutti i miglioramenti del benessere digitale che Google ha annunciato durante la sua conferenza dedicata agli sviluppatori lo scorso maggio.

La funzionalità della One UI più apprezzata dagli utenti è la Dark Mode a livello di sistema. / © Samsung

In pratica sarà presente una nuova modalità che consente agli utenti di specificare da quali app vengono più distratti per disabilitarle in determinati momenti della giornata. Oltre a questo, sicuramente troveremo tutte le caratteristiche fondamentali che Android Q introdurrà nella sua versione finale, arricchite da funzionalità che Samsung stessa svilupperà come al solito.

Ciò che ancora non è chiaro è quando Samsung sarà pronta a lanciare il aggiornamento ad Android Q, anche se ultimamente si è dimostrata più rapida e coerente del previsto, visto che sia i suoi dispositivi di punta che alcuni di fascia media, dispongono di Android Pie.

Cosa vi aspettate dalla nuova versione della One UI di Samsung?