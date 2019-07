Samsung vs Apple: Galaxy Fold arriverà all'uscita dei nuovi iPhone

Dopo aver annunciato il suo arrivo a settembre, Samsung potrebbe lanciare il Galaxy Fold lo stesso giorno in cui Apple metterà in vendita i suoi nuovi iPhone.

La strategia di Samsung è da sempre quella di contrastare Apple, in un modo o nell'altro. Sappiamo bene che, a seguito del netto ritardo sulla tabella di marcia, la società sudcoreana non può più slittare il lancio del Galaxy Fold, soprattutto perché anche Huawei è prossima ad invadere il mercato con il suo Mate X. Tuttavia, nello stesso periodo dovrà fare i conti con l'uscita dei nuovi iPhone, quindi perché non lanciare il suo nuovo gioiello proprio in quella data?

Anche se non ancora confermato, The Investor afferma che Galaxy Fold verrà rilasciato in Corea del Sud tra il 18 e il 20 settembre. Si tratta dell'intervallo di date che Apple sceglie solitamente per lanciare i suoi iPhone, che di solito si svolge intorno ai primi 15 giorni di settembre, con conseguente arrivo nei negozi dopo il giorno 20 dello stesso mese.

Samsung vuole rovinare la festa ad Apple. / © Samsung

Mentre Samsung continua a produrre in serie il suo Galaxy Fold, nonché la nuova serie Note in arrivo la prossima settimana, gli analisti del mercato sudcoreano stimano che la società venderà circa 100000 unità soltanto in Corea del Sud, raggiungendo il milione di unità in tutto il mondo.

Samsung dovrebbe lanciare Galaxy Fold negli Stati Uniti e in Corea del Sud a settembre. Seguiranno poi gli altri mercati globali, tra cui Germania, Regno Unito e Francia.