Secondo il CEO di Zeiss "le fotocamere per smartphone sono al limite"

È un dato di fatto: uno smartphone troppo sottile non permette la presenza di una fotocamera performante, ecco perché i sensori per smartphone hanno raggiunto il loro limite. Questa dichiarazione non proviene da uno qualunque, ma bensì dal Presidente e CEO di Zeiss.

Il Dr. Michael Kaschke, Presidente e CEO del Gruppo Zeiss, afferma che, mentre esiste un limite per l'hardware, l'elaborazione digitale è un'area che potrebbe fare la differenza. Secondo l'esecutivo, Google è un buon esempio di un'azienda che ha abbracciato la fotografia computazionale. La combinazione hardware-software della fotocamera dei Pixel ha portato questo dispositivi in cima all'elenco dei migliori cameraphone per diverso tempo.

In campo fotografico, i dispositivi Pixel sono un esempio da prendere in considerazione! / © AndroidPIT

Sempre secondo il CEO, una cosa che non migliora necessariamente le immagini scattate da uno smartphone è il numero di obiettivi. Per quanti i produttori ne possano installare, sono pur sempre limitati in termini di grandezza a causa del fattore di forma dello smartphone stesso. Di conseguenza, ci sono due carenze che le fotocamere degli smartphone dovranno sempre affrontare: il problema nello scattare splendide foto in condizioni di scarsa luminosità e la mancanza di eccezionali capacità telescopiche.

Le fotocamere per smartphone potrebbero essersi evolute nel corso degli anni e hanno cambiato il modo in cui scattiamo le foto, ma esiste un limite a ciò che una fotocamera per telefono può raggiungere.

Ciò non significa che Zeiss non continuerà a vendere alcune delle sue ottiche a produttori come Huawei e HMD Global. Facendo riferimento alla configurazione a cinque fotocamere presente sul Nokia 9 PureView (che utilizza gli obiettivi Zeiss), il CEO afferma che la sua qualità ottica è tra le migliori disponibili.

Nokia 9 PureView dispone delle migliori ottiche Zeiss in circolazione. / © AndroidPIT

Detto questo, il dirigente afferma che il sensore da 64MP annunciato da Samsung è troppo eccessivo, mentre 40MP è "già più che sufficiente", sottolineando che i sensori full frame attualmente in uso dividono un gran numero di pixel in pixel sempre più piccoli, creando così troppo rumore.

Siete anche voi della stessa idea del CEO di Zeiss?