Sennheiser Momentum III recensione: suono puro al ritmo delle vostre esigenze

Le Sennheiser Momentum III arrivano dopo quattro anni e mezzo dal lancio della precedente generazione. Il brand ha dato il tempo ai possessori delle Momentum II di godere al massimo delle convincenti cuffie over the ear ma è arrivato il momento di cambiare perché in quattro anni sono cambiate molte cose e le nuove Momentum III non sono altro che il manifesto di questa evoluzione.

Design al top e materiali di qualità

Per scegliere delle nuove cuffie c’è solo una cosa fare: prenderle in mano e provarle. Nonostante le dimensioni, le Momentum III risultano leggere in testa e sono davvero comode grazie ai morbidi cuscini ovali in pelle di pecora che avvolgono completamente le orecchie (circumaurali) senza applicare una pressione eccessiva. Le Momentum III sono solide in mano e danno subito l’idea di essere delle cuffie premium . La qualità costruttiva è subito evidente.

Arco regolabile in pelle e acciaio. / © AndroidPIT

La parte inferiore dell’arco rigido, in acciaio inossidabile, può essere regolata per adattarsi meglio alla testa e può essere piegata in modo da rendere più compatte le cuffie per il trasporto. L’arco regolabile comporta la presenza di alcuni piccoli cavi laterali che però non disturbano l’esperienza utente e non interferiscono con il look complessivo delle cuffie. La fascia in pelle è morbida, non preme sulla testa e non tira i capelli (un dettaglio importante soprattutto per i capelloni).

Le nuove Momentum sono eleganti, ben realizzate e comode da indossare anche dopo ore

Dal punto di vista visivo, Sennheiser ha mantenuto il DNA delle generazioni precedenti rendendole a mio parere ancora più eleganti: le cuciture bianche delle Momentum II scompaiono, per un look total black. Le Momentum III sono belle ad un primo sguardo e per chi indossa delle cuffie over the ear lo stile conta!

La custodia in tessuto delle nuove Momentum. / © AndroidPIT

I tasti fisici con i quali si interagisce si trovano tutti nel padiglione destro: reagiscono in modo rapido e sono facili da raggiungere. I tasti più grandi sono proprio quelli con i quali si interagisce maggiormente ovvero volume basso, volume alto e gestione della riproduzione dei brani musicali (dovrete premere una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica, due volte per passare al brano successivo, tre volte per tornare al brano precedente). Tenendo premuto questo tasto per due secondi si può conoscere il livello di batteria.

Il tasto più in alto permette di attivare la cancellazione del rumore (ANC) e la funzione Transparent Hearing mentre quello più in basso di interagire con l’assistente vocale (Assistant, Alexa o Siri, a seconda del dispositivo accoppiato). Quest'ultima feature è una novità che mostra come il brand stia abbracciando gli sviluppi della tecnologia introdotti in questi ultimi anni consentendo un’interazione tramite comandi vocali per chi ha le mani occupate.

I tasti sono facilmente raggiungibili e rispondono in modo rapido. / © AndroidPIT

Le Momentum III integrano poi un sensore di prossimità che fa partire la musica non appena si indossano le cuffie e la mettono in pausa quando le si rimuove. Non è presente un tasto di spegnimento. Le cuffie si spengono automaticamente quando vengono piegate, e si attivano quando vengono aperte per essere indossate. Una soluzione comoda per molti aspetti ma che non consente di andare in giro con le cuffie attorno al collo completamente spente, rimangono in standby.

Con le Momentum III Sennheiser conferma la sua attenzione ai dettagli

A bordo delle Momentum III è poi presente un LED di notifica, che si illumina durante l'accoppiamento e la carica, una porta USB di Tipo C ed un'uscita mini jack da 3,5mm che permettono l'utilizzo via cavo. Anche qui si nota l'attenzione riposta da Sennheiser nell'esperienza utente: il cavo in dotazione, una volta inserito nell'usicta mini jack, può essere ruotato per essere bloccato ed evitare che si disconnetta.