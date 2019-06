Signore e signori, questo è Pixel 4: lo conferma Google!

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Google Pixel 4 o Pixel 4 XL nonostante la presentazione sia probabilmente fissata per questo autunno. I leak, anche quelli riguardanti gli ultimi 3 Googlephone, non sembrano poter rimanere sotto il controllo del brand dalla grande G.

Nei giorni scorsi abbiamo potuto osservare in alcuni video dei presunti mockup di questi due nuovi smartphone Google Pixel che hanno richiamato alla mente i recenti leak e render del prossimo iPhone di Apple a causa di una inquietante (passatemi il termine) somiglianza del modulo fotografico posizionato sul retro. Google sa benissimo che Apple non confermerà ne smentirà i render trapelati, che siano veri o completamente inventati, quindi ha optato per una mossa che ha confuso il mondo hi-tech:

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 giugno 2019

Con un Tweet sul proprio account ufficiale, Google ha mostrato al mondo il Pixel 4 in un render ufficiale e le cose sono due a mio parere:

Il render potrebbe essere un falso da smentire poi durante a presentazione ufficiale per creare il cosiddetto "effetto wow" Google vuole "ufficializzare" il proprio design prima che lo faccia Apple, per quanto questo possa contare

Nel render possiamo osservare un modulo fotografico quadrato e sporgente (un vero peccato non si siano ispirati al Mate 20 Pro di Huawei) dotato di quelli che sembrano due sensori fotografici, alleluia, un foro più piccolo che potrebbe essere dedicato al laser autofocus perso su Pixel 3 oppure ad un sensore ToF ed un flash LED.

Sensori fotografici centrati e senza sporgenze: è chiedere troppo? / © AndroidPIT

Da questo render possiamo osservare la mancanza di un lettore di impronte digitali sul retro che potrebbe essere stato spostato lateralmente come su Galaxy S10e, sotto al display come molti flaghsip moderni oppure potrebbe essere stato rimosso completamente a favore di un sistema di sblocco con riconoscimento del volto 3D in stile iPhone o OPPO Find X. Manca anche la distintiva lavorazione del vetro posteriore dei precedenti smartphone Pixel.

Nessuna informazione ufficiale su come sarà la parte frontale dello smartphone, solo voci di corridoio.

Che ne pensate di questi moduli fotografici visivamente invasivi?