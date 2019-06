Social network e Stati Uniti: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi requisiti per il visto

Il Dipartimento di Stato americano ha spiegato di aver "adattato il modulo di domanda di visto per ottenere informazioni supplementari dai richiedenti". Più specificamente, sarà necessario fornire dettagli sui social network perché "la sicurezza nazionale è la priorità quando si tratta di distribuzione dei visti".

"Prima l'America". / Maxx-Studio - Shutterstock

In pratica, sul modulo dovrete quindi inserire i vostri identificativi, il vostro indirizzo e-mail e il vostro numero di telefono, o più esattamente tutti quelli che avete utilizzato negli ultimi 5 anni. In teoria, la maggior parte dei Paesi europei non sono interessati alla questione perché per i loro cittadini è possibile entrare negli Stati Uniti con il modulo ESTA (tranne che i cittadini di alcuni paesi dell'Europa orientale), ma anche nelle richieste ESTA sono richieste queste informazioni anche se non in via obbligatoria.