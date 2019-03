Social VR e Metaverso: siamo vicini a Ready Player One?

I Social in VR riescono in qualche modo a presentarsi in modo sia futuristico che retro allo stesso tempo. Anche Ready Player One, il blockbuster hollywoodiano a tema VR dello scorso anno, ha giocato molto sulla nostalgia degli anni '80. Ed è passato molto tempo da quando The Matrix ha presentato la sua visione distopica di una realtà illusoria.

L'idea di mondi virtuali comuni è una fantasia culturale pop che esiste da quando abbiamo internet. Il mio primo punto di riferimento per i social in VR è il romanzo del 1992 Snow Crash di Neal Stephenson, che ha coniato il termine "Metaverso" per riferirsi all'ambiente urbano virtuale fotorealistico in cui i personaggi potrebbero socializzare. Andando ancora più indietro, Neuromancer di Willion Gibson era ambientato nel "cyberspazio" (ora fondamentalmente sinonimo di internet).

Vari mondi virtuali, i più famosi Second Life e MMO come Ultima Online o World of Warcraft, sono stati ispirati da questa finzione ma esistevano solo sugli schermi dei nostri computer. Ora abbiamo l'hardware che gli autori del cyberpunk dei decenni precedenti potevano solo sognare. Allora, dov'è la nostra oasi? Dov'è il nostro Metaverso? Ho iniziato ad esplorare i mondi virtuali dei social VR per vedere fino a che punto siamo arrivati. In primo luogo, contattando un personaggio che offre immobili virtuali e poi andando in discoteca.

Un sogno digitale nello spazio Somnium Space

Ci sono diverse opzioni là fuori per gli utenti VR più socievoli ma, come spesso è il caso, i social media è meglio sperimentarli con persone che abbiamo già incontrato. Con quest'idea in mente, il mio primo obiettivo sui social VR è stato quello di trovare un vecchio conoscente. Al Disrupt Berlin 2017, ho incontrato i creatori di Somnium Space. Essi stavano costruendo un mondo virtuale persistente per attività sociali e divertimento, ma anche per affari. Come in Second Life, è possibile acquistare proprietà in Somnium Space e allestire vetrine. Ero curioso di vedere come procedevano le cose dopo un anno.

La maggior parte delle esperienze social VR (esiterei a chiamarli giochi) sono disponibili come download gratuiti da Steam, quindi non avete niente da perdere nel provarli. Somnium Space non è diverso, così l'ho scaricato e mi sono immerso per raggiungere il team di Somnium Space.

Guardando dall'alto Somnium Space. / © AndroidPIT

La visione di Somnium Space è quella di una piccola città sul mare, con alcuni punti di interesse in più come un planetario, uno stadio e un'isola galleggiante sospesa nell'aria, apparentemente legata al suolo con un lungo cavo. Come un corpo galleggiante con testa e mani, gli avatar dei giocatori sono limitati a una manciata di opzioni e accessori.

I controlli e l'interfaccia utente di Somnium Space sono ottimi, i giocatori possono richiamare un tablet virtuale che possono utilizzare per accedere alle impostazioni e persino per navigare sul web. Naturalmente questo tablet ha una fotocamera anteriore e posteriore per i selfie. Poiché siamo tutti abituati ad usare i nostri smartphone, è un modo intuitivo per accedere alle opzioni di Somnium Space senza ricorrere a sistemi astratti e scomodi. I selfie del mio viaggio sono stati quindi obbligatori, con la strana limitazione che, a causa delle limitazioni degli avatar, non si può sorridere alla macchina fotografica, si apre solo la bocca solo quando si parla.

Dite cheese! / © AndroidPIT

La gita a Somnium Space è stata abbastanza piacevole, con alcuni divertenti passatempo da godere mentre si parla. Si può dare il via ad una guerra con le palle di neve, giocare a bowling, mangiare un hot dog virtuale da uno stand e salire in cima agli edifici (per buttarsi ovviamente, tanto è perfettamente sicuro). In occasione di eventi particolari, la folla si riunisce per ascoltare un atto musicale o per assistere a una conferenza in VR.

Tuttavia non c'è ancora molto da fare e la piazza principale è lontana da un vivace hub. Il potenziale può essere visto ovunque, nei terreni recintati che possono essere acquistati dagli utenti e personalizzati per costruire case, negozi, musei, e così via. Questi pezzi di proprietà privata di immobili virtuali possono anche avere le proprie regole stabilite dal proprietario. Gli interessati stanno già facendo le prime offerte. Recentemente, Sominium Space ha raccolto più di 65000 dollari su Indiegogo vendendo terre virtuale e beni.

Per dare un'occhiata al futuro, un centro commerciale virtuale contiene alcune vetrine di marchi noti che hanno collaborato con Somnium Space: Sony e Tesla. Un negozio Sony Pictures anticipa la possibilità di acquistare avatar provenienti dal Marvel Cinematic Universe, mentre nel negozio Tesla è possibile ordinare un'auto elettrica.

Il futuro dello shopping? / © AndroidPIT

Come si può vedere dagli scatti, la grafica non è comparabile ai videogiochi AAA, anche se sono presenti alcuni tocchi piacevoli, come il cambiamento del tempo durante il ciclo giorno/notte. Ad ogni modo, i creatori di Somnium Space stanno preparando un aggiornamento 2.0 che promette, tra le altre cose, una revisione grafica che aggiungerà più dettagli al mondo che raddoppierà anche in dimensioni. La bellezza non è tutto ma conta molto.

Naturalmente, ho voluto autografare la sala riunioni della compagnia. / © AndroidPIT

Una delle cose più interessanti che accadono in Somnium Space è uno strumento che sembra un grande passo avanti nello sviluppo di un vero e proprio Metaverso: un teletrasporto in stile Star Trek chiamato Oasis (sì, come in Ready Player One). Questo permette di teletrasportarsi non solo verso altri luoghi all'interno di Somnium Space ma anche verso altre applicazioni social VR distinte, come High Fidelity e JanusVR.