Sondaggio al buio: qual è lo smartphone con la migliore fotocamera?

Sondaggio al buio: ecco come funziona

Abbiamo fotografato cinque diversi scenari con ciascuno smartphone e nell'articolo vi mostriamo le immagini scattate senza precisare con quale dispositivo sono state scattate. Sarete così voi stessi a votare le immagini più convincenti ed a determinare, ad occhi chiusi, il vincitore di questo confronto.

Abbiamo reimpostato tutti gli smartphone utilizzati nel confronto alle impostazioni di fabbrica. Se non diversamente indicato nel rispettivo scenario, le foto sono state scattate in modalità automatica, ovvero quella utilizzata dalla maggioranza degli utenti. Con ogni smartphone abbiamo scattato tre foto per ogni scenario per poi selezionare la migliore per evitare outlier causati da movimenti accidentali. Per vedere le immagini in massima risoluzione vi basta cliccarci sopra. Per evitare spoiler dalle leggere differenze nella lunghezza focale, abbiamo tagliato parzialmente le immagini.

Scena 1: ritratto

In questo scenario, ci siamo lasciati alle spalle le impostazioni predefinite degli smartphone per attivare, quando disponibile, la modalità ritratto. Molte applicazioni per fotocamera passano automaticamente al teleobiettivo che abbiamo lasciato attivo. Solo uno degli smartphone non ha ingrandito l'immagine, noterete la differenza nella prospettiva di un'immagine.

Qual è il migliore ritratto? Foto 1.1

Foto 1.2

Foto 1.3

Foto 1.4

Foto 1.5

Foto 1.6 (Solo una risposta possibile) Mostra i risultati VOTA!

Scena 2: immagine ad alto contrasto

Se non utilizzata artisticamente, la retroilluminazione è l'arcinemico della fotografia mobile. Nella scena 2 sfidiamo le capacità dell'HDR offerta dagli smartphone: Quale dispositivo è in grado di far risaltare il maggior numero possibile di dettagli in queste condizioni di luce?

In quale foto l'HDR da il suo meglio? Foto 2.1

Foto 2.2

Foto 2.3

Foto 2.4

Foto 2.5

Foto 2.6 (Solo una risposta possibile) Mostra i risultati VOTA!

Scena 3: telezoom 5x

Huawei Mate 30 Pro e OnePlus 7T Pro offrono uno zoom ottico triplo che, almeno sulla carta, costituisce un vantaggio in termini di qualità dell'immagine quando si tratta di ingrandire una scena di cinque volte. Nell'era della fotografia computazionale però gli algoritmi di Google & Co. possono recuperare le mancanze dal lato hardware.

In quale foto lo zoom 5x è più convincente? Foto 3.1

Foto 3.2

Foto 3.3

Foto 3.4

Foto 3.5

Foto 3.6 (Solo una risposta possibile) Mostra i risultati VOTA!

Scena 4: scatto in notturna

Poca luce e un piccolo sensore: gli scatti in notturna sono quelli che mettono davvero alla prova le capacità di uno smartphone. Tutti i dispositivi messi a confronto integrano una speciale modalità notturna che naturalmente abbiamo attivato prima dello scatto. Le differenze sono chiare ma è presente un vincitore che riesce a lasciarsi tutti gli altri alle spalle? Una cosa è chiara, uno dei dispositivi non tiene il passo con gli altri.

Qual è il migliore scatto in notturna? Foto 4.1

Foto 4.2

Foto 4.3

Foto 4.4

Foto 4.5

Foto 4.6 (Solo una risposta possibile) Mostra i risultati VOTA!

Scena 5: ultra-grandangolare

Inzialmente gli scatti ultra-grandangolari costituivano una specialità di LG ma al giorno d'oggi sono offerti da quasi tutti i produttori attraverso l'uso di un sensore dedicato. Non è facile progettare delle buone ottiche e, allo stesso tempo, compatte per questo tipo di scatto. Proprio per questo sono notevoli le differenze in termini di qualità. Solo uno smartphone in questo confronto fa a meno dell'ultra-grandangolare ma abbiamo utilizzato in alternativa la modalità panorama.

Quale foto panoramica è la migliore? Foto 5.1

Foto 5.2

Foto 5.3

Foto 5.4

Foto 5.5

Foto 5.6 (Solo una risposta possibile) Mostra i risultati VOTA!

Quale smartphone secondo te vincerà il confronto?