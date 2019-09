Move hands-on: il primo speaker Sonos per l'outdoor

Sonos sta muovendo i primi passi fuori casa e nella natura. Sonos Move è un altoparlante smart, durevole, alimentato a batteria, che vuole portare la vostra musica in giro. Oltre a far parte del sistema Sonos con Wi-Fi, supporta anche il Bluetooth. L'abbiamo provato ad un evento IFA!

Sonos Move è un potente altoparlante intelligente progettato per essere usato in movimento. È il primo speaker Sonos costruito per uso sia esterno che interno. Sono tanti i dispositivi di questo tipo presenti sul mercato. Sonos pensa che sia giunto il momento di mettersi in gioco e la sua prima incursione è un successo.

Progettare e costruire la qualità

Quando è in casa, il Move si comporta come un qualsiasi altro speaker Sonos. Sospetto, tuttavia, che la maggior parte delle persone li comprerà per utilizzarlo all'aperto. Move è il primo prodotto Sonos con streaming audio Bluetooth, che semplifica la riproduzione dell'audio direttamente da un telefono, tablet o persino da un giradischi Bluetooth come il PS-LX310BT di Sony.

Fino ad ora optare per un sistema Sonos significava impegnarsi per a costruire un ecosistema. Con il Move, l'azienda audio potrebbe attrarre un consumatore più occasionale.

Sonos Move e le parti che compongono lo speaker. / © Sonos

È anche resistente, con un esterno durevole in grado di resistere a cadute, urti, pioggia e umidità, polvere e sporcizia, raggi UV e temperature estreme, ed offre la certificazione IP56. Sonos ci ha riferito che dopo averlo fatto cadere da un'altezza notevole ha continuato a riprodurre la musica e che la superficie in cemento si è spaccata. Io però non metterei alla prima l'altoparlante, non si sa mai!

Sul pannello superiore sono presenti i controlli capacitivi a sfioramento per alzare e abbassare il volume, passare alla traccia precedente/successiva, attivare o disattivare il microfono, mettere in pausa. Una spia a LED indica lo stato dell'altoparlante, del microfono e del feedback vocale. Il tutto pesa 3 kg.

Il nuovissimo Sonos Move, con connettività Bluetooth / © Sonos

Come suona?

Forte! Ho avuto la possibilità di ascoltare il Move sia all'interno in una stanza grande che all'aperto all'aria aperta. Il suono è impressionante. Lo speaker è dotato di due amplificatori digitali di classe D, un tweeter rivolto verso il basso e un mid-woofer.

Sonos ha dichiarato che il tweeter è stato ridisegnato per tenere conto del fatto che non ci sono pareti esterne per riflettere il suono. C'è un supporto codec sia per SBC che per AAC. I fan degli altoparlanti Sonos saranno felici di vedere come la reputazione del marchio per l'audio di qualità sia stata trasferita con successo sul mercato dei dispositivi portatili.

Progettato per stare in casa ma anche per suonare all'esterno. / © Sonos

Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati in modo da poter riprodurre musica, controllare le notizie, controllare i dispositivi Smart Home, fare domande e molto ancora completamente a mani libere, ma solo quando si è connessi al Wi-Fi. La piattaforma Sonos supporta più di 100 servizi di streaming, controllabili tramite l'applicazione del brand.

Durata della batteria

La batteria di Sonos Move consente fino a dieci ore di riproduzione continua con una sola carica. A casa è possibile far scorrere la base di ricarica interna inclusa per collegarla. C'è anche una modalità di sospensione, che si attiva automaticamente quando non non si interagisce per un po' con il dispositivo.

In modalità standby la batteria può durare fino a cinque giorni. Come per tutti gli altoparlanti wireless Bluetooth, elementi come il volume possono avere un effetto enorme sulla durata della batteria. Il Sonos Move è molto rumoroso, quindi mi aspetto che dieci ore di riproduzione si riducano a meno ore se amate le alte frequenze!

Prezzo e data di uscita

Sonos Move è disponibile a livello globale su sonos.com e attraverso i rivenditori partner a partire dal 24 settembre al prezzo ufficiale di 399 euro.