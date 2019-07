Sony WF-1000XM3: auricolari in-ear con ANC per la massima tranquillità

Le WH-1000XM3 di Sony sono famose grazie al loro sistema di cancellazione del rumore attivo e questo è ora disponibile in una taglia più piccola. Le nuove cuffie True Wireless di Sony non solo hanno quasi lo stesso nome del modello over-ear ma anche la stessa tecnologia a doppio sensore per la riduzione del rumore del modello grande.

Il processore in cuffia si chiama QN1e ed elabora i segnali audio a 24 bit. Oltre alla DAC, è disponibile anche un amplificatore analogico per migliorare significativamente il suono. Il Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) è responsabile di ottenere il massimo dai file musicali digitali compressi utilizzati dalla maggior parte dei provider di streaming. Secondo il produttore, le cuffie True Wireless di Sony hanno una risposta in frequenza di 20 - 20000 Hz e il campionamento via Bluetooth avviene a 44,1 kHz.

L'elegante custodia carica le cuffie. / © Sony

La durata della batteria delle cuffie dipende generalmente da vari fattori, come il tipo di musica, il volume, la distanza tra i due dispositivi Bluetooth e la soppressione del rumore. Se quest'ultima funzione è abilitata, Sony promette una durata della batteria di 6 ore con una sola ricarica. La custodia può ricaricare completamente le cuffie in-ear tre volte, per un totale di 24 ore di divertimento musicale. Senza ANC, la durata sarà maggiore. Il case ha un chip NFC integrato e viene caricato via USB-C.

Quanto costano le WF-1000XM3 di Sony?

Le Sony WF-1000XM3 non sono un vero e proprio affare. Chi vuole comprare le cuffie deve pagare il prezzo elevato di 249 euro. I colori disponibili sono il nero e l'argento. Se le nuove cuffie valgono tutti i soldi richiesti deve ancora essere dimostrato con un nostro test. Le Cambridge Audio Melomania 1 e le Samsung Galaxy Buds, per esempio, attualmente dimostrano che le cose stanno andando abbastanza bene anche ad un prezzo più basso.

Usate delle cuffie true wireless oppure preferite delle over-ear?