Sony WF-1000XM3 recensione: semplicemente le migliori cuffie true wireless

Dopo aver lasciato il segno con le sue cuffie con riduzione attiva del rumore, Sony vuole fare lo stesso nel mercato delle cuffie true wireless. Sono all'altezza della concorrenza? La risposta nella nostra recensione.

Valutazione

Pro ✓ Riduzione attiva del rumore

✓ Ottima autonomia

✓ Qualità del suono

✓ Applicazione Sony

✓ Prezzo Contro ✕ Nessuna ricarica senza fili

✕ Nessuna sigillatura

✕ Modalità chiamate in ambienti rumorosi

✕ Nessun comando per il controllo del volume

Cuffie confortevoli Esteticamente le Sony WF-1000XM3 non sono necessariamente le cuffie più belle sul mercato. Il design è ispirato alle WH-1000XM3. Il modello nero da noi testato è dotato di una bella rifinitura dorata su ciascun auricolare e il loro design non prende ispirazione dagli auricolari del marchio Apple. Nonostante questa scelta progettuale, le cuffie sono ancora piuttosto grandi. Sony WF-1000XM3 non sono né brutti né eleganti. / © AndroidPIT A differenza delle AirPods di Apple, le Sony WF-1000XM3 sono anche cuffie in-ear, nel senso che si inseriscono nel condotto uditivo. Sony attribuisce grande importanza al comfort e fornisce quindi un'ampia gamma di punte in gomma nella confezione disponibili in diverse dimensioni. Vi consiglio vivamente di scegliere quelle più adatte alle vostre orecchie. Oltre al guadagno in termini di comfort, la vostra scelta influirà sulla qualità del suono e in particolare sull'isolamento. È importante non trascurare questo dettaglio. Sony pensa a tutti e alla qualità del suono con questo vasto assortimento di cuscinetti! / AndroidPIT Su ogni auricolare sono presenti i contatti di ricarica all'interno e una zona di contatto all'esterno che è possibile impostare nell'applicazione Sony disponibile gratuitamente su Android e iOS. È possibile controllare la riduzione attiva del rumore (ANC e suono ambientale), i controlli di riproduzione, Google Assistant... le zone tattili funzionano correttamente, ma non sono così pratiche. Cuffie Bose 700 recensione: il re del silenzio È presente anche un microfono per la riduzione attiva del rumore. Le WF-1000XM3 sono conservate in una elegante custodia in metallo nero che funge anche da caricabatterie (su questo ci tornerò più avanti). Non ci sono pulsanti fisici sulle WF-1000XM3, né controlli per i pulsanti del volume. / AndroidPIT Due sono i principali difetti da notare in questo caso. L'assenza di pulsanti del volume sulle cuffie è una di queste. È necessario utilizzare lo smartphone per attivare o disattivare l'audio. L'assenza della certificazione per la resistenza all'acqua e alla polvere è un'altra. Non vanno incontro agli utenti più sportivi. Nel complesso ho apprezzato l'ergonomia e il design delle Sony WF-1000XM3 che si adattano bene alla forma delle orecchie. Anche le finiture sono molto buone. Gli auricolari Bluetooth sono leggeri (8,5 grammi) e sono indipendenti: potrete rispondere alle chiamate con entrambe le cuffie e Sony ha persino pensato di puntare l'antenna Bluetooth verso l'esterno per tenere il nostro cervello lontano dalle onde.

Facile accoppiamento e stabile connessione Bluetooth All'interno delle WF-1000XM3 di Sony è presente il chip QN1e, una versione miniaturizzata del chip QN1 presente nelle cuffie WH-1000XM3. Oltre al suo ruolo nel facilitare l'accoppiamento delle cuffie con lo smartphone, il chip è responsabile della gestione della riduzione attiva del rumore. L'accoppiamento è molto semplice, sia su iOS che su Android. La scatola di ricarica offre la funzionalità NFC per un'accoppiamento ultraveloce su Android. Basta passare la scatola sullo smartphone e le cuffie vengono riconosciute. Su iOS, è sufficiente aprire la confezione e aggiungere le cuffie alle impostazioni Bluetooth. Come le Powerbeats Pro, entrambi gli auricolari rilevano automaticamente quando vengono inseriti nell'orecchio. Su richiesta è anche possibile avviare la riproduzione della musica in modo indipendente. L'applicazione Sony Headphones è molto piacevole da usare. Consente di personalizzare i controlli, la qualità del suono o di aggiornare le cuffie. Sony | Headphones Connect L'applicazione Sony è semplicemente perfetta. / AndroidPIT

Sorprendente riduzione attiva del rumore Per essere chiari, la riduzione attiva del rumore offerta dalle Sony WF-1000XM3 è semplicemente eccellente. .. per delle cuffie intra-auricolari. Non si possono certo confrontare con la qualità dell'ANC (Active Noise Cancelling) offerta dalle cuffie classiche. Quest'ultime, per progettazione, offrono un isolamento maggiore e dispongono di più sensori e microfoni per la riduzione attiva del rumore. Detto questo, il lavoro di Sony su queste WF-1000XM3 è notevole e nessun'altra cuffia può vantare un simile risultato. Per quanto riguarda la qualità del suono, sono rimasto sedotto dalle cuffiette Sony. In termini di codec audio, optano per i formati AAC e SBC. Il suono delle WF-1000XM è superiore a quello delle Powerbeats Pro o degli auricolari Apple. Il suono è molto ben bilanciato, chiaro e offre una vasta gamma di bassi by default. Anche gli alti sono buoni e la gamma media è soddisfacente (è presente senza essere fastidiosa). Anche le voci si sentono bene. Infine, la connessione Bluetooth è sempre stata molto stabile. In breve, una buona qualità del suono e un suono abbastanza vicino a quello che le cuffie WH-1000XM3 possono offrire. Se non siete soddisfatti del suono, avete a vostra disposizione l'equalizzatore nell'applicazione. Migliorate la qualità audio e il volume del vostro Android in poche mosse La qualità del suono delle WF-1000XM3 di Sony è eccellente. L'unico rammarico è che la modalità dedicata alle chiamate è difficile da utilizzare in un ambiente rumoroso. / © AndroidPIT Alla fine, l'unico punto negativo riguarda la gestione delle chiamate. In un ambiente silenzioso, il suono è udibile, ma non si può dire lo stesso quando ci si trova in un ambiente rumoroso.

Eccellente autonomia Sony promette da 6 a 8 ore di ascolto per le sue cuffie WF-1000XM3, sia che si utilizzi o meno la riduzione attiva del rumore. Le cuffie sono dotate di un box di ricarica che permette di estendere la loro autonomia per ulteriori 24 ore (o 3 ricariche complete). Per ricaricare la custodia è sufficiente utilizzare il cavo USB Tipo-C fornito nella confezione. Sony ha trascurato la ricarica wireless ed è un peccato. È stata forse una scelta di budget quella del produttore giapponese. Dovrete inoltre fare a meno di un indicatore preciso del livello di carica sull'alloggiamento. Si tratta di piccoli dettagli ma altri produttori li offrono allo stesso prezzo. Sony ha preferito investire nella riduzione attiva del rumore. Se Sony ha optato per USB Tipo C non ha optato per la ricarica senza fili. / AndroidPIT I connettori magnetici che facilitano il posizionamento delle cuffie sono molto comodi. Anche il peso della custodia è contenuto ed è facile da trasportare.