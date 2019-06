Sony Xperia 1: più fotocamere aiutano

Con Sony Xperia 1 , il produttore giapponese vuole finalmente mostrare quello ha veramente da offrire per foto e video. Siamo stati invitati da Sony a partecipare a un tour fotografico a Venezia per mostrarvi i risultati del primo test delle fotocamere del Sony Xperia 1.

Sony Xperia 1: Caratteristiche tecniche delle fotocamere

Con Xperia 1, Sony si è avventurata per la prima volta nel campo delle triple fotocamere. Tuttavia, i giapponesi non utilizzano il proprio sensore da 48 megapixel ma un sensore con una risoluzione massima di 12 megapixel dietro ciascuna delle 3 lenti.

Tre fotocamere: un nuovo territorio per Sony. / © AndroidPIT

È possibile scegliere tra tre lunghezze focali diverse: un grandangolo, una lente normale e un doppio zoom, almeno in modalità automatica. L'obiettivo ultra grandangolare non può essere utilizzato in modalità manuale, peccato. L'applicazione fotocamera di Sony per ora non fornisce una modalità per salvare le foto in formato RAW. Se ne avete bisogno, dovete installare Open Camera o un'altra applicazione.

Dati tecnici delle fotocamere del Sony Xperia 1:

Ultra-wide: 12 megapixel, lunghezza focale 16mm, apertura f/2.4, sensore da 1/3,4 pollici, messa a fuoco fissa

12 megapixel, lunghezza focale 16mm, apertura f/2.4, sensore da 1/3,4 pollici, messa a fuoco fissa Lunghezza focale normale: 12 megapixel, lunghezza focale 26mm, apertura f/1.6, sensore 1/2,6 pollici, OIS, EIS, autofocus

12 megapixel, lunghezza focale 26mm, apertura f/1.6, sensore 1/2,6 pollici, OIS, EIS, autofocus Teleobiettivo: 12 megapixel, lunghezza focale 52mm, apertura f/2.4, sensore 1/3,4 pollici, OIS, EIS, autofocus

12 megapixel, lunghezza focale 52mm, apertura f/2.4, sensore 1/3,4 pollici, OIS, EIS, autofocus Fotocamera frontale: 8 megapixel, apertura f/2.0, sensore 1/4 di pollice, display flash, SteadyShot, HDR

Sony brilla alla luce del giorno

In buone condizioni di illuminazione, il Sony Xperia 1 scatta foto molto buone. La ricchezza di dettagli, l'esposizione, la dinamica dell'immagine e la nitidezza sono assolutamente impressionanti, lo smartphone non produce quasi nessuna foto sfocata o comunque inutilizzabile. Tuttavia, il rumore dell'immagine è visibile un po' più spesso che con alcuni dei migliori cameraphone. Mentre il doppio zoom è di uso limitato, l'ingrandimento rispetto all'obiettivo normale non è proprio il massimo, l'obiettivo ultra grandangolare può davvero tornare molto utile.

L'Xperia 1 scatta ottime foto in buona luce. / © AndroidPIT

Ciò è dovuto anche a un'opzione nelle impostazioni dell'applicazione fotocamera. L'utente può infatti decidere se l'Xperia 1 deve correggere la distorsione data dall'obiettivo ultra-grandangolare. L'immagine viene ritagliata ai bordi, ma assomiglia meno a un obiettivo fisheye. Nessun altro produttore offre attualmente questa opzione.

Ultra grandangolo senza correzione della distorsione... / © AndroidPIT

... e con correzione prospettica. / © AndroidPIT

Parlando di applicazione fotocamera: mentre molte di queste applicazioni sono sovraccariche di varie modalità di scatto e opzioni, l'applicazione di Sony è semplice da usare e ridotta all'essenziale. Non esiste una modalità notturna vera e propria, né una modalità per scattare ritratti. La sfocatura dello sfondo può essere attivata e disattivata con un tocco e la sua intensità può essere modificata. L'effetto bokeh di solito funziona bene ma come tutti gli altri smartphone produce errori di tanto in tanto. La fotocamera reagisce molto rapidamente ed è immediatamente pronta all'uso in tutte le situazioni grazie al pulsante di scatto a doppia corsa.

Colori bellissimi anche in caso di maltempo. / © AndroidPIT

Anche se la fotocamera frontale ha solo 8 megapixel, offre comunque buone foto con molti dettagli e ottima nitidezza. In modalità manuale, tuttavia, è possibile regolare solo il bilanciamento del bianco e la compensazione dell'esposizione.

L'Xperia 1 scatta dei bellissimi selfie. / © AndroidPIT

Le foto con scarsa illuminazione hanno un sacco di fascino

Se la luce diminuisce, le foto di Sony Xperia 1 diventano più deboli nei dettagli. La nitidezza dell'immagine soffre di un aumento del rumore dell'immagine, il che può essere notato relativamente presto e senza ingrandire troppo l'immagine. Gli specialisti della notte come il Huawei P30 Pro o il Google Pixel 3 XL catturano foto tecnicamente più pulite.

Il Sony Xperia 1 cattura immagini realistiche e non esageratamente luminose. / © AndroidPIT

Tuttavia, le foto del Sony Xperia 1 sono piuttosto buone sotto altri aspetti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, vale a dire in termini di ambiente. Mentre Huawei, ad esempio, illumina troppo le immagini in condizioni di scarsa illuminazione e Samsung mostra spesso una tendenza al giallo alle foto, il Sony Xperia 1 rappresenta la realtà in modo molto più naturale e fornisce così immagini che si avvicinano molto a ciò che l'occhio vede. Ci sono dunque solo le debolezze nei dettagli da superare.

La scena appariva proprio come la vedete. / © AndroidPIT

In condizioni di scarsa illuminazione, l'Xperia 1 decide automaticamente se utilizzare il teleobiettivo con il diaframma più piccolo o se utilizzare solo l'obiettivo normale con diaframma f/1.6. L'apertura più grande, che consente una maggiore illuminazione del sensore, migliora la qualità dell'immagine ma peggiora lo zoom, poiché funziona solo in digitale. L'utente non viene informato e non vede alcuna differenza nell'applicazione fotocamera. Sony dovrebbe ancora lavorarci sopra anche se molti altri smartphone come l'iPhone fanno lo stesso.

Le caratteristiche video di Sony Xperia 1

Il Sony Xperia 1 può registrare video in HD, FullHD a 30 o 60 fps e in 4K a 30 fps. Anche qui lo smartphone riesce a riprodurre in modo naturale la situazione di luce e i colori. La combinazione di stabilizzazione dell'immagine ottica ed elettronica garantisce un'immagine ferma e Xperia 1 è eccellente anche per filmare durante la corsa. I video al rallentatore possono essere registrati a 120 o 960 fotogrammi al secondo, il frame rate più elevato funziona solo in HD.