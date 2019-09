Ecco il look di Sony Xperia 2

Un design simile a Xperia 1

Siamo onesti, Sony non si è mai distinta per il design audace dei suoi smartphone. Allo stesso tempo, il produttore giapponese è sempre stato fedele alle sue idee e ha offerto nel corso degli anni dispositivi che ne portano avanti lo stile distinguendosi dalla concorrenza. Xperia 2 non fa eccezione alla regola e opta per un design simile a quello del suo predecessore.

Il Sony Xperia 2 adotta ancora il fattore di forma 21:9. Un design che può spaventare a prima vista ma particolarmente sutile nella pratica. Lo schermo risulta più piccolo con una misura diagonale di 6,1 pollici (è di 6,5 Xperia 1).

Sony offre ancora una volta lateralmente i tasti del volume, il lettore di impronte digitali, un pulsante di accensione e quello della fotocamera più in basso, caratteristico dei dispositivi Sony. Nessuna traccia del mini-jack per le cuffie ma non sorprende, Sony aveva già deciso di eliminarlo su Xperia 1.

Il Sony Xperia 2 condivide molte linee con Xperia 1. / © WinFuture (Roland Quandt).

Il nuovo Sony arriva privo di notch il che comporta la presenza di cornici nella parte superiore e inferiore del pannello frontale. Sono sottili ma si nota la differenza con la concorrenza che offre schermi senza bordi.

3 sensori fotografici e lancio a IFA?

Sulla scocca l'Xperia 2 integra un triplo sensore fotografico, proprio come il nuovo iPhone. Tuttavia non sono state fornite informazioni sulla risoluzione dei sensori. Speriamo che Sony cercherà di farsi notare sul mercato, del resto è proprio il brand ad equipaggiare la maggior parte degli smartphone dei rivali con i propri suoi sensori fotografici. Il marchio ha anche un'ottima reputazione nel mercato della fotografia professionale.

Probabilmente il prossimo smartphone Sony verrà presentato all'IFA, ma nulla è ancora confermato. Vi ricordiamo che Xperia 2 dovrebbe integrare un processore Snapdragon 855, 6GB di RAM, 128GB di storage e una batteria da 3330 mAh. Tutto sotto il diretto controllo di Android Pie.

Cosa ne pensate di questo Sony Xperia 2?