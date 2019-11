Sony Xperia 3: non tutti i rumor sono affidabili

Nuove indiscrezioni sul futuro flagship di Sony sono apparse in rete. Il nome solleva subito alcuni dubbi: dopo Xperia 1, è arrivato Xperia 5 e ora si parla di Xperia 3. Sony ha perfino lanciato un Xperia 10 all'inizio di quest'anno. Non è facile stare dietro questa nomenclatura ma vediamo insieme cosa sappiamo dello smartphone giapponese in arrivo.

Design

Sono stati i nostri colleghi cinesi di CNMO ad avere ottenuto le foto del presunto Xperia 3 che Sony presenterà probabilmente al Mobile World Congress 2020 a fine febbraio. Due foto caricate sul web mostrano lo smartphone di lato e dall'alto. Le vecchie linee di design abbracciate dal brand giapponese vengono così confermate.

Il lettore di impronte digitali di Xperia 3 è posizionato lateralmente, adottato anche su Xperia 1 e Xperia 5. Su Xperia XZ3 invece, ha preferito collocarlo sul retro.

Il lettore di impronte digitali di Xperia 3 è sul lato. / CNMO ©

La prima immagine sembra una foto ufficiale. La seconda immagine invece, che dovrebbe fornire una vista dall'alto del nuovo Xperia 3, è in realtà una nostra immagine caricata nella recensione del Sony Xperia 1 ed utilizzata in rete come rumor del nuovo dispositivo. Quindi no, non si tratta del Sony Xperia 3! Ecco l'immagine originale:

Questo in realtà è il Sony Xperia 1! / AndroidPIT

Specifiche tecniche

Si ipotizza che ad animare il futuro Sony Xperia 3 sarà lo Snapdragon 865 con modulo 5G. Ad affiancarlo ci saranno probabilmente 6 o 8 GB di RAM ed una memoria interna di 128 o 256 GB. Purtroppo non sono per ora emersi altri dettagli sul display (90Hz?) e sul comparto fotografico.

Disponibilità e prezzo

Anche il prezzo non è al momento noto. Ci possiamo però aspettare di vedere il Sony Xperia 3 svelato l'anno prossimo nel mese di febbraio, in occasione del Mobile Worild Congress di Barcellona. Del resto il produttore ha fino ad ora scelto il palcoscenico catalano per mostrarci i nuovi arrivi! A meno che Sony abbia deciso di cambiare la propria strategia e tabella di marcia, Sony Xperia 3 potrebbe essere disponibile all'acquisto in primavera o a inizio estate. Purtroppo il produttore si prende sempre un po' di tempo prima di commercializzare i dispositivi mostrati a inizio anno.