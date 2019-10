Sony Xperia 5 recensione: il giusto compromesso?

Il Sony Xperia 5 è fondamentalmente una versione compatta del Sony Xperia 1, ma Sony ha omesso la parola "Compact" per una buona ragione. Il produttore giapponese scommette su uno schermo 21:9. Dopo alcuni giorni in sua compagnia, è arrivato il momento della valutazione. Il Sony Xperia 5 riesce o no a convincere?

Valutazione

Pro ✓ Formato 21:9

✓ Design elegante

✓ Prestazioni eccellenti

✓ Buona autonomia Contro ✕ Formato 21:9

✕ Nessun riconoscimento facciale

✕ Fotocamera

Compatto? Non proprio... Se conoscete il Sony Xperia 1 potete immaginare ad occhi chiusi l'Xperia 5. Invece di uno schermo da 6,5 pollici, integra uno schermo da 6,1 pollici. Questo è probabilmente il motivo per cui Sony non ha usato la parola Compact: in effetti questo smartphone non è compatto. Misura 158x68x8,2 mm e pesa 164 grammi. Se lo si confronta con la Xperia XZ2 Compact, risulta un po' più largo, un po' più sottile, ma anche molto più lungo. Gorilla Glass 6 viene utilizzato per proteggere lo schermo. Sul lato è presente l'alloggio per la SIM e la scheda microSD che può essere rimossa senza graffette o attrezzi speciali. Test di Sony Xperia 1: un grande passo avanti Il lettore di impronte digitali è ben posizionato. / AndroidPIT Tutti i pulsanti si trovano sul lato sinistro: volume, sensore di impronte digitali, accensione e fotocamera. Purtroppo non tutti i tasti sono pratici se si tiene lo smartphone normalmente in mano. Il sensore per le impronte digitali però è posizionato perfettamente. L'altoparlante e la porta USB-C si trovano nella parte inferiore. Niente mini jack per le cuffie. Sony continua a fare affidamento su una cornice superiore piuttosto spessa in cui si trova la fotocamera anteriore. Anche la cornice inferiore si nota, nonostante sia più stretta di quella sopra. Considerando il rapporto di 21:9 la presenza di queste cornici non è comprensibile. È chiaro come il formato 21:9 presenti degli svantaggi decisivi: a meno che abbiate delle tasche profonde, lo smartphone sporge. L'uso con una sola mano può risultare complicato quando si vuole accedere a particolari aree dello schermo.

Schermo: addio al 4K Con Xperia 1 Sony ha portato lo schermo in primo piano non solo per il nuovo rapporto di aspetto 21:9 ma anche per il supporto al 4K. Durante MWC 2019 Sony ha utilizzato spesso il termine "cinema", questo perché il formato 21:9 è quello utilizzato per molti film. Purtroppo però Xperia 5, nonostante il pannello OLED, non supporta la definizione in 4K. Lo schermo 21:9 di Xperia 5 è di ottima qualità. / AndroidPIT Questo non significa che lo schermo non sia buono. Il display da 6,2 pollici offre una risoluzione di 2520x1080 pixel con una densità di pixel di 449 ppi. Anche l'HDR è supportato. Come previsto, lo schermo offre buoni colori ed il formato andrà incontro a chi ama guardare film su smartphone. Va ricordato però che non tutti i film sono girati in 21:9 ed in quel caso troverete delle spesse barre nere sui lati.

Chi ha bisogno del formato 21:9? Come il Sony Xperia 1, l'Xperia 5 ha uno schermo 21:9 CinemaWide aspectquote>. È un bene che Sony abbia trovato qualcosa di nuovo da proporre agli utenti ma la domanda è: chi ha bisogno di un simile formato? I vantaggi superano gli svantaggi? Se si acquista uno smartphone per guardare film prodotti in 21:9, vale davvero la pena dare un'occhiata più da vicino a Xperia 5. Anche chi vuole produrre film in 21:9 con il proprio smartphone dovrebbe pensarci. Per tutti gli altri questo formato non è così pratico. È sempre difficile sapere come gestire il dispositivo perché da un lato i tasti sono tutti mal posizionati e, dall'altro lato, è necessario utilizzare sempre entrambe le mani. Forse è una questione di abitudine e gusto. Io non sono riuscito ad apprezzarlo. Il formato rende difficile la gestione. / AndroidPIT Questo formato non ha poi alcun vantaggio nella vita quotidiana. L'opzione multitasking, dove un'applicazione viene eseguita nella metà superiore dello schermo e una nella metà inferiore, è buona e fa buon uso dello schermo. Ma così come non tutti i film e i video sono in formato 21:9, non tutte le applicazioni supportano questo formato. Anche in questo caso alcune volte è necessario accettare il compromesso delle barre nere. Lo schermo poi è così sottile che la digitazione non è molto piacevole. Sony utilizza Side Sense che permette di visualizzare una selezione di applicazioni toccando i bordi dello schermo. Funziona in modo così intuitivo che ci ho rinunciato, nonostante il tutorial. Va detto che, al contrario, il mio collega Steffen è entusiasta di questo formato su Xperia 1 quindi vi consiglio di provare il dispositivo per capire se faccia o meno al caso vostro.

Android stock con bloatware Android 9 Pie gira su Sony Xperia 5 e si può presumere che prima o poi Sony consegnerà l'aggiornamento ad Android 10 . Quando, tuttavia, non è ancora dato sapersi. Quali dispositivi riceveranno Android 10? Fondamentalmente Sony Xperia 5 offre una versione stock di Android, un aspetto che ho apprezzato. Ci sono alcuni aggiustamenti che arricchiscono l'esperienza come ad esempio l'opzione multi-finestra. Ispirata alla serie di fotocamere professionali di Sony, troviamo sullo smartphone l'app Cinema Pro che mira a fornire gli strumenti di un regista di Hollywood. In modalità Master, l'apertura, il filtro, la messa a fuoco e la profondità di colore uniforme possono essere regolati individualmente. Le registrazioni video vengono effettuate in 21:9 con una risoluzione di 4K HDR. La funzionalità multi-finestra rende bene sullo schermo 21:9. / AndroidPIT Fastidiosa la presenza di bloatware che non possono essere disinstallati ma possono solo essere disabilitati. Tra questi Booking.com, Facebook,Fortnite, ma anche Netflix e Prime Video. Questi ultimi due sono forse i più utili per gli amanti del cinema. Tuttavia sarebbe meglio avere la possibilità di poterli disinstallare. Ci sono smartphone che presentano un numero di applicazioni pre-installate superiore ma se spendo 800 euro vorrei poter decidere quali app tenere sul mio smartphone.

Veloce come un fulmine Come Xperia 1, anche Xperia 5 si affida allo Snapdragon 855 e a 6GB di RAM. Sony ha mantenuto la stessa scheda tecnica quindi in termini di prestazioni potete stare tranquilli. Grazie al software poi, Xperia 5 funziona rapidamente e non presenta problemi con i giochi. Se si utilizza la funzione split screen si potrà godere di un'esperienza priva di limitazioni. Anche nei nostri test benchmark Xperia 5 ha dato prova delle sue capacità e, in alcuni casi, ha fatto meglio di Xperia 1: Sony Xperia 5 nei test benchmark Sony Xperia 5 Sony Xperia 1 OnePlus 7 Pro 3DMark Sling Shot Extreme 5.256 4.456 5.374 3DMark Sling Shot Vulkan 4.625 4.256 4.758 3DMark Sling Shot 6.050 5.813 6.958 3DMark Ice Strom Unlimited 63.143 63.038 65.808 Geekbench 5 (Singolo / Multi Core) 699 / 2.692 - - PassMark Memory 31.116 31.355 31.375 PassMark Disk 74.217 61.603 69.984

Un buon suono Uno smartphone non è un sistema audio surround. Ma il suono di Sony Xperia 5 è abbastanza buono e risulta più che sufficiente per un intero film. Come detto sopra, Xperia 5 non integra un mini jack per le cuffie, dovrete quindi affidarvi al Bluetooth. Lo smartphone è compatibile con aptX HD, DSEE HX e Dolby Atmos (che su uno smartphone fa sempre sorridere). L'altoparlante accanto alla porta USB-C / AndroidPIT

Una fotocamera che teme il buio In termini di fotocamera, la differenza tra Xperia 5 e Xperia 1 sta nel suo posizionamento laterale invece che centrale. Si compone di tre fotocamere ciascuna con 12MP e diverse lunghezze focali aspectquote>: sensore ultra grandangolare da 16 mm con apertura f/2,4, grandangolo da 26 mm con apertura f/1,6 e teleobiettivo con doppio zoom ottico, lunghezza focale da 52 mm e apertura f/2,4. Xperia 5 ha la stessa fotocamera di Xperia 1. / © AndroidPIT L'applicazione della fotocamera è piacevole e offre anche una modalità pro che consente di registrare in formato RAW e regolare manualmente le impostazioni. Xperia 5 registra video in 4K a 30 fps o da 1080p a 60 fps. Presente la stabilizzazione dell'immagine. Come quasi tutti gli smartphone di fascia alta, il Sony Xperia 5 scatta delle belle foto. Anche il produttore giapponese si affida all'intelligenza artificiale per ottimizzare i risultati e come sempre con foto che sono state aggiornate via software, ad alcuni piace, ad altri no. Da un lato, l'ultra-grandangolo provoca un antiestetico effetto fisheye. Dall'altro, la fotocamera è cieca di notte. Mentre le fotocamere degli smartphone differiscono principalmente nell'implementazione della modalità notturna, Xperia 5 non fa nulla in questo senso: se c'è poca luce, l'immagine scattata risulterà scura. È un peccato perché Sony avrebbe potuto chiaramente raggiungere la concorrenza. Per saperne di più sulla fotocamera, leggete il nostro test dettagliato di Xperia 1: Test della fotocamera su Sony Xperia 1: molto promettente!

Galleria fotografica di Sony Xperia 5

Un'autonomia migliore del previsto Xperia 5 ha una batteria da 3140 mAh, leggermente più piccola di quella da 3330 mAh di Xperia 1. Come il suo fratello maggiore però, anche Xperia 5 riesce ad offrire ben sei ore di visione. Se non si utilizza lo smartphone in modo intensivo può raggiungere un'autonomia di due giorni, in caso contrario potete considerare un giorno di autonomia. Xperia 5 vi accompagnerà in tutta sicurezza per tutto il giorno. / AndroidPIT Sfortunatamente qui non è necessaria una ricarica senza fili. Il caricabatterie da 18 watt consente di ricaricare rapidamente la batteria. Sul lato software, ci sono diverse opzioni di risparmio energetico che è possibile attivare se si esaurisce l'energia.

Sony Xperia 5 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158 x 68 x 8,2 mm Peso: 164 g Capacità della batteria: 3140 mAh Dimensioni del display: 6,1 pollici Tecnologia display: POLED Schermo: 2520 x 1080 pixel (449 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel Fotocamera posteriore: 12 megapixel Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Xperia UI RAM: 6 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,8 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0