Sony Xperia 5 ufficiale: è questa la nuova direzione del brand?

All'IFA 2019 Sony ha svelato l'ultimo membro della serie Xperia: Xperia 5. Lo smartphone è essenzialmente una variante più sottile di Xperia 1. No, nn si tratta di un ritorno ai giorni dei Sony Compact, ma è un passo in quella direzione.

Dal design al display

Il nuovo Xperia 5 ha un display OLED in FHD+ da 6,1" nel formato 21:9 CinemaWide che Sony sta supportando pesantemente in questi giorni. Per fortuna ora è più maneggevole. Abbiamo visto questo formato di visualizzazione sull'Xperia 1 che sfoggiava però un corpo più sottile e lungo. Sony Xperia 5 mira a renderlo meno ingombrante con un design più ergonomico.

Il produttore giapponese afferma che il motore di elaborazione BRAVIA X1 per l'ottimizzazione delle immagini fornisce migliori contrasti e colori realistici per una migliore qualità dell'immagine. Il formato 21:9 non è progettato solo per la visione di contenuti cinematografici, ma anche per aiutare nel multitasking. Grazie alla funzione Side Sense il passaggio alla modalità multitasking dovrebbe risultare veloce e intuitiva. Side Sense usa l'intelligenza artificiale per memorizzare il comportamento dell'utente e visualizzare le applicazioni più utilizzate in situazioni differenti.

Il nuovo schermo di Xperia 5 è realizzato in Gorilla Glass 6 e la struttura metallica ha bordi esterni arrotondati. Grazie alla sua forma simmetrica, lo smartphone ha un aspetto elegante. Il sensore di impronte digitali è ancora una volta integrato nel lato ma vi sono alcune modifiche sul retro in termini di posizionamento della fotocamera. I sensori sono ora posizionati in alto a sinistra invece che al centro.

La tripla totocamera si è spostata sul lato posteriore del telefono. / © Sony Mobile

E la fotocamera?

Il Sony Xperia 5 è dotato di un obiettivo supergrandangolare (16 mm, F2.4), un normale obiettivo grandangolare (26 mm, F1.6) e un teleobiettivo (52 mm, F2.4). Questa è la stessa configurazione già utilizzata su Xperia 1. Tutte e tre le fotocamere consistono in sensori da 12MP.

L'obiettivo grandangolare può essere utilizzato per video in Super Slow Motion a 960 fotogrammi al secondo in Full HD. Il teleobiettivo offre un doppio zoom ottico. La fotocamera per i selfie è offre 8MP con stabilizzazione dell'immagine SteadyShot e HDR.

Sony ha ottimizzato il software per la fotocamera integrando le soluzioni delle note fotocamere Sony Alpha. La tecnologia dual-pixel e la riduzione del rumore RAW dovrebbero rendere le immagini più chiare e naturali. C'è anche una modalità manuale per il pieno controllo di tutte le impostazioni come il bilanciamento del bianco, ISO o l'esposizione. Le immagini risultanti possono anche essere salvate in RAW su Xperia 5, anche per scatti rapidi e continui.

Sony Xperia 5 arriva in quattro colori. / © Sony Mobile

Xperia 5 supporta anche l'applicazione Cinema Pro di CineAlta. Ispirata alla serie di fotocamere professionali di Sony, l'applicazione mira a fornire gli strumenti di un regista di Hollywood. In modalità Master è possibile regolare individualmente l'apertura, il filtro, la messa a fuoco e la profondità di colore uniforme. Le registrazioni video vengono effettuate in 21:9 ad una risoluzione di 4K HDR.

Sony con Xperia 5 cerca anche di conquistare i gamer. È possibile disattivare le notifiche quando si gioca e l'azione sullo schermo è accompagnata da un sistema di vibrazione dinamica. Sulla parte superiore e inferiore di Xperia 5 sono presenti gli altoparlanti che possono essere utilizzati in collaborazione con S-Force Front Surround. Dolby Atmos è a bordo.

Il processore del Sony Xperia 5 è il Qualcomm Snapdragon 855 supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB tramite microSD. In termini di batteria, troviamo 3140 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18W. Xperia 5 verrà distribuito con Android 9 Pie. Android 10 è stato appena presentato e per questo il brand non è riuscito ad integrarlo sullo smartphone.

Xperia sarà disponibile in versione dualSIM in nero, grigio, blu e rosso. In Europa il prezzo di partenza sarà di 799 euro ed il lancio è previsto nel mese di ottobre.

Cosa ne pensate di Sony Xperia 5?