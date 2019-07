Soundcore Wakey recensione: sogni d'oro e risveglio rock!

Presentato al CES di Las Vegas, Soundcore Wakey è finalmente arrivato in redazione. Cos'ha di così speciale questa radiosveglia del marchio di Anker? Scopritelo nella nostra recensione completa!

Valutazione

Pro ✓ Design

✓ Ricarica wireless rapida

✓ Porte USB aggiuntive

✓ Radio FM

✓ AUX-IN

✓ Bluetooth 5.0 Contro ✕ Qualità dello speaker non ottimale

✕ Niente WIFI

Un design piacevole e tante funzioni utili Premiato al 2018 Golden Pin Desing Award, il Souncore Wakey sembra quasi un prodotto proveniente dal gigante delle ricerche di Mountain View . La plastica opaca bianca del corpo e il tessuto grigio che ricopre display e speaker ricordano da vicino i prodotti Made by Google. Le dimensioni di 200x92x82mm sono sufficientemente compatte per stare anche su un piccolo comodino ed il peso di 540 grammi assieme al fondo gommato permettono a Wakey di rimanere ben stabile e non muoversi per nessun motivo. I piedini gommati impediscono al Wakey di muoversi. / © AndroidPIT Nella parte alta della radiosveglia è presente una bobina per la ricarica rapida wireless, compatibile con una velocità di massimo 7,5W con dispositivi Apple e massimo 10W con gli smartphone Samsung più recenti. Questo afferma per lo meno il sito ufficiale, ad ogni modo credo che altri prodotti di altri brand potrebbero sfruttare comunque la ricarica veloce se compatibili. In caso contrario la ricarica avverrà a 5W. Durante la ricarica wireless un piccolo LED blu viene acceso per conferma. / © AndroidPIT Parlando di ricarica, sul retro sono presenti due porte USB Tipo-A compatibili con la tecnologia PowerIQ e con output massimo 10W, utili per la ricarica di accessori come cuffie, smartwatch o altri prodotti compatibili. Tutte le porte, comprese quelle di alimentazione, l'antenna radio e l'ingresso audio sono poste sul retro, per un look pulito ed elegante. Il pad gommato tiene in posizione anche gli smartphone più scivolosi! / © AndroidPIT Nella parte frontale, sotto al display, sono presenti dei tasti soft touch retroilluminati che vi permetteranno di controllare volume, radio, sveglie e connessione Bluetooth anche se sinceramente ho trovato molto più pratico ed immediato utilizzare l'applicazione Soundcore.

Un display vecchio stile ma funzionale Il Soundcore Wakey utilizza dei LED bianchi disposti a matrice per la visualizzazione delle informazioni principali come ora, connessione bluetooth, attivazione della radio FM o sveglia. Non si può parlare di un vero e proprio display . I LED sono tuttavia sufficientemente luminosi per il giorno ma non troppo fastidiosi per la notte. Tramite l'applicazione Souncore è comunque possibile regolare 5 diversi livelli di luminosità o disattivare completamente il "display" nelle ore desiderate (anche se sinceramente non vedo il senso di spegnere l'ora in una radiosveglia il cui compito principale è proprio quello di permetterci di dare una rapida occhiata all'orologio...). Tutte le informazioni vengono mostrate tramite la matrice di LED bianchi. / © AndroidPIT

Un'app per tutti, tutti in un'app Soundcore mette a disposizione nella sua omonima applicazione tutti i controlli principali per il Wakey e degli altri prodotti con il proprio marchio . Oltre a poter aggiornare il firmware tramite lo smartphone, l'applicazione vi permette di creare nuove sveglie personalizzate e gestire la radio FM. Purtroppo solo 10 stazioni possono essere memorizzate, il motivo non mi è molto chiaro... Tonalità pastello ed una UI curata. Complimenti! / © AndroidPIT Fantastica l'interfaccia utente ben curata ed animata. La funzione relativa al rumore bianco è forse una delle più interessanti che mi è capitato di provare. Il motivo? È possibile scorrere tra una lista di effetti sonori diversi ed è possibile mixarli a volumi diversi per creare il proprio ambiente ideale per il relax ed il riposo. Presente anche un timer per lo spegnimento automatico. Il mixer per il rumore bianco è fantastico! / © AndroidPIT Purtroppo l'applicazione Soundcore non può collegarsi allo speaker in remoto in quanto esso non dispone di una connessione WIFI. Sarà necessario collegarsi via Bluetooth alla sveglia prima di mettere mano a qualsiasi impostazione tramite app.

Un'ottima radiosveglia, uno speaker mediocre La radiosveglia di Anker dispone di due driver da 1,75" e 5W di potenza l'uno (per un totale di 10W di potenza dunque) il cui suono è sufficientemente forte e abbastanza chiaro . Non aspettatevi tuttavia una qualità del suono eccelsa soprattutto a causa dei bassi leggermente esagerati, caratteristica comune ad altri speaker Soundcore come il Flare o il Flare+. Connessione Bluetooth veloce ed affidabile. / © AndroidPIT Presente la funzione radio FM integrata con una frequenza che varia tra 87 e 108 MHz. Per il corretto funzionamento della radio, tuttavia, è necessario collegare sul retro la piccola e discreta antenna inclusa nella confezione di vendita. Ottimo notare la presenza di un ingresso audio cablato AUX con presa jack da 3,5mm. Un gadget davvero ben equipaggiato. / © AndroidPIT Presente anche il Bluetooth 5.0 con il quale è persino possibile rispondere alle telefonate in vivavoce tramite il Wakey grazie al microfono integrato. Nonostante il microfono, purtroppo, non è presente nessun tipo di assistente vocale e nessuna funzionalità smart su rete WIFI. Non supportati purtroppo i codec ad alta qualità aptX, aptX HD, AAC o LDAC. Il volume è alto ma l'audio ha bassi troppo prepotenti. / © AndroidPIT