Sta arrivando il gioco per smartphone targato Stranger Things

Dopo aver creato giochi basati sull'universo di The Walking Dead, Next Games si sta concentrando su un'altra serie di successo targata Netflix: Stranger Things. Il gioco sarà disponibile su iOS e Android nel 2020. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Questo gioco è il risultato della collaborazione tra Next Games e Netflix. Entrambi mirano a trasportare il giocatore nell'universo soprannaturale della serie e i fan saranno probabilmente felici di sapere che potranno fuggire dal Sottosopra.

Sarà un incrocio tra un RPG e un puzzle-game con grafica a fumetti. Next Games ha già riferito che il gioco si baserà sulla localizzazione, quindi è possibile che assisteremo ad un sistema in grado di spingere i giocatori a muoversi come Pokémon Go. È dunque lecito aspettarsi l'utilizzo della realtà aumentata, ma dovremo aspettare ancora fino a quando non ne sapremo di più.

A differenza di Stranger Things, la serie The Walking Dead è già disponibile. / © AndroidPIT

Per chi non conoscesse Stranger Things, si tratta di una serie originale Netflix in cui dei bambini (ormai adolescenti) devono affrontare un'atmosfera che mescola thriller e fantasia. Le informazioni sull'arrivo di questo gioco rappresenta inoltre un promemoria sull'arrivo della nuova stagione che avverrà il mese prossimo.