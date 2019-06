Se SpaceX lanciasse 12000 satelliti, sarebbero più numerosi delle stelle

Il 23 maggio 2019, Space X ha annunciato con orgoglio il lancio dei suoi primi 60 satelliti nell'orbita terrestre nell'ambito del progetto Starlink. Questi hanno immediatamente formato una linea di punti luminosi visibili dalla Terra. Pertanto, 60 satelliti è un conto, ma cosa succederà quando saranno 12000? Si tratta di una questione che preoccupa sempre più astronomi.

Il 25 maggio, la NASA ha twittato un'immagine di questa cintura satellitare:

The night sky is going to change forever. It started on 4 Oct 1957 @SpaceX #Starlink satellite train is a preview of what a spacefaring civilization does: large orbital infrastructure, regular commercial flights, global coverage to allow all humans to make use of space technology pic.twitter.com/oiqykwWIsr