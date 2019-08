Taotronics SoundLiberty 53: l'alternativa economica alle AirPods?

Le SoundLiberty 53 sono le ultime cuffie true wireless realizzate da Taotronics. Un design che riprende quello delle popolari AirPods realizzate da Apple ed un prezzo competitivo. Vale la pena acquistarle? Le ho utilizzate per una settimana ed ora vi racconto come è andata.

Con questo tipo di auricolari ho sempre il terrore che scivolino via dalle orecchie ma non ho avuto problemi muovendomi all'interno dell'ufficio o in bici nel tratto ufficio-caso durante il quale ne ho utilizzato sono uno. Le SoundLiberty 53 sono disponibili nella colorazione nera, più sobria e facile da abbinare a qualsiasi tipo di outfit, per alcuni forse troppo banale.

Nella confezione d'acquisto troverete le istruzioni, utili per capire come interagire con le cuffiette oltre che come fissarle bene all'orecchio, un cavo microUSB e gommini di tre diverse misure. Quelle standard, ad esempio, erano troppo grandi per me. La misura più piccola si adatta invece perfettamente ed è quella che sto utilizzando.

Purtroppo niente Tipo C il che significa che dovrete ricordarvi di portarvi dietro il cavetto dedicato. Le cuffiette si adagiano perfettamente all'interno della custodia ed ai pin di carica e la custodia, grazie alla chiusura magnetica, non rischia di aprirsi quando la tenete in tasca o dentro uno zaino.

L'autonomia è uno dei punti forte di questi auricolari. Potrete caricarli completamente in circa due ore e mezzo. Ho utilizzato le SoundLiberty 53 ascoltando musica per circa 4 ore di fila senza aver bisogno di caricarle e grazie alla custodia avrete 40 ore di utilizzo garantite.

I comandi per la maggior parte del tempo hanno funzionato senza problemi anche se in alcuni casi ho avuto problemi nel passare al brano successivo o a quello precedente. Non sono inoltre riuscita ad utilizzare gli auricolari con le chiamate su WhatsApp.

È possibile accoppiare anche solo uno degli auricolari: dovrete estrarro singolarmente dalla custodia per la ricarica e selezionare il dispositivo al cui desiderate collegarlo. L'auricolare principale è quello sinistro. Per passare alla modalità con due auricolari, dovrete riporli entrambi nella custodia e rimuoverli entrambi.

Accoppiare le TaoTronics SoundLiberty 53 al mio Huawei P30 Pro mi ha richiesto davvero un attimo. Il Bluetooth 5.0 copre un raggio di azione di circa 10 metri , quindi dovrete assicurarvi di non essere troppo lontani dal dispositivo di accoppiamento per continuare a godere delle vostra musica.

Una buona esperienza audio per il prezzo

Considerando il costo, le SoundLiberty53 fanno un buon lavoro in termini di audio. I bassi sono abbastanza profondi ed anche ad alto volume, il suono non viene distorto. Il volume massimo non è particolarmente alto, ma basta per permettervi di isolvarvi dall'ambiente circostante. Meglio quindi non utilizzarle mentre si è in bicicletta.

Ho usato le cuffie per ascoltare musica, indie rock e reggae principalmente, e sono rimasta soddisfatta dell'esperienza. Anche con canzoni come Gimme Shelter dei Rolling Stones, Frontline di Mo Kalamity o altri brani di Bastille, Sigarettes After Sex e Subsonica gli auricolari sono riusciti a fare un buon lavoro se si considera il costo. Sia le parti cantate che quelle più strumentali risultano chiare.

Le chiamate risultano chiare grazie all'isolamento del rumore, e anche l'audio durante la riproduzione di video YouTube risulta chiaro e senza ritardi.