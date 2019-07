TBT - I 40 anni del Walkman, il dispositivo che ha rivoluzionato la musica

Probabilmente l'avrete letto su tutti i giornali: il buon vecchio Walkman di Sony ha festeggiato i suoi primi 40 anni il 1° luglio. Un dispositivo che ha fatto storia ribattezzando con il suo stesso nome tutti i lettori musicali. Forse però non sapete che ma all'inizio non ha avuto vita facile...

Come i Kleenex per i fazzolettini o lo Scotch per il nastro adesivo, il walkman è uno dei dispositivi il cui marchio si è affermato in modo imponente. Lanciato il 1° luglio del 1979 con il nome di TPS-L2, è stato progettato per consentire alle persone di ascoltare musica dalle audiocassette camminando. Una piccola rivoluzione per l'epoca. Andreas Pavel brevettò l'idea nel 1977, due anni prima dell'arrivo del primo Walkman.

Tenuto in vita grazie a delle batterie, il walkman poteva essere portato ovunque, con i suoi auricolari a cerchio che permettevano di ascoltare musica facendo sport o qualsiasi altra attività. Questo dispositivo non farà certo emozionare le nuove generazioni abituate a lanciare un'applicazione sullo smartphone per far partire un qualsiasi brano musicale. Dal lato del design poi, ai più giovani di voi, sembrerà semplicemente ingombrante.