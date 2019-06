TBT - Quella volta che il rigido inverno ha colpito l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è ormai considerata l'arma universale per molti problemi ma non è sempre stato così. Ci sono già stati due "inverni AI" e un altro potrebbe presto arrivare minaccioso. Ma perché l'intelligenza artificiale si è davvero spaventata?

Scorciatoie:

Che cos'è l'inverno AI?

In inverno il tempo si raffredda, diventa gelido e poco piacevole, almeno generalmente. Questo non è stato diverso nei periodi conosciuti come inverni AI. Tuttavia, questo raffreddamento non è legato alle condizioni climatiche ma all'interesse, alla ricerca e agli investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Per varie ragioni, tutti questi fattori sono diminuiti in maniera considerevole durante gli inverni AI.

Primo inverno AI (1974-1980)

Con i primi sistemi di traduzione automatica, emersi negli anni '60 e quindi nel pieno della Guerra Fredda, iniziò il primo hype della tecnologia, che avrebbe poi fatto immaginare ad una specie di intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno colto l'opportunità di tradurre le notizie dalla Russia e dalla Cina nel modo più rapido e automatico possibile in modo da rimanere un passo avanti rispetto al nemico. In breve tempo si è purtroppo scoperto che questo non era facile come ci si aspettava, questo ha posto le basi per il boom dell'intelligenza artificiale.

L'American Defense Advanced Research Projects Agency, abbreviato in DARPA, ha investito ingenti somme nello sviluppo dell'AI e ha spinto la tecnologia avanti, quasi senza controllo o condizioni rigorose per i ricercatori. Il motto era: qui ci sono i soldi, fai qualcosa e in fretta!

Le aspettative riguardo l'intelligenza artificiale sono troppo alte

L'emendamento Mansfield ha costretto il DARPA a fare un passo indietro e a sostenere i progetti di AI in modo più mirato e controllato. I ricercatori sono stati ora visti in modo più critico e non solo negli Stati Uniti: in Gran Bretagna il professor Sir James Lighthill ha pubblicato il cosiddetto Lighthill Report on Artificial Intelligence. Egli giunse alla conclusione che l'AI era un completo fallimento e non poteva ottenere nulla che non potesse essere ottenuto anche con altre discipline scientifiche. Molti degli acclamatissimi algoritmi AI fallirebbero immediatamente a causa di problemi nel mondo reale e non sarebbero altro che un giocattolo.

Ormai era finita. Anche altri ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale come Hans Moravec hanno criticato i loro colleghi, che avevano suscitato aspettative troppo elevate al DARPA e hanno osato fare previsioni sempre più audaci sulle meraviglie dell'intelligenza artificiale. Questo è stato controproducente: DARPA, uno dei più importanti sponsor dell'AI, ha perso interesse. Il progetto SUR della Carnegie Mellon University per la comprensione della lingua parlata è stato un fiasco e, di conseguenza, sempre più fondi sono stati tagliati in tutto il mondo. Era giunto il primo inverno AI.