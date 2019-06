Tesla: presto potrete giocare a Cuphead sul display dell'auto

Non è la prima volta che Elon Musk annuncia delle iniziative stravaganti che riguardano i suoi veicoli elettrici. Questa volta stiamo però forse esagerando. Cuphead, gioco bullet hell sviluppato da MDHR, sta per arrivare su tutte le Tesla. La domanda è: perché?

Questo annuncio è arrivato durante un'apparizione di Elon Musk nel podcast dedicato a Tesla di IGN chiamato Ride the Lightning. Lo stravagante genio, miliardario, playboy, filantropo ha dichiarato che Cuphead è in arrivo sui display di tutte le Tesla Model 3 , Model X e Model S. Secondo Musk, il gioco sarebbe già in grado di girare sull'hardware delle vetture elettriche del marchio americano grazie alla compatibilità del sistema utilizzato con il motore grafico Unity su cui il frenetico gioco è basato.

In una successiva chiacchierata con Maja Moldenhauer, produttrice e artista dello studio, McCaffrey ha ricevuto conferma che il gioco è in grado di essere eseguito in maniera ottimale, anche se le limitazioni dello spazio di archiviazione delle Tesla non permette all'intero gioco di essere scaricato. Solamente la prima isola, chiamata Inkwell, sarà giocabile. Sarà anche necessario connettere un controller USB all'auto per potersi divertire.

Non è il primo gioco ad essere annunciato per il sistema operativo delle auto Tesla. Alcuni giochi arcade Atari sono già presenti e giocabili dai possessori delle auto elettriche, ovviamente quando l'auto non è in movimento. Tuttavia sorge una domanda spontanea: perché si stanno utilizzando delle risorse per questo tipo di iniziative?

Tesla non sta passando uno dei suoi periodi migliori e gli incidenti dovuti all'utilizzo dell'autopilot (per quanto causa dei conducenti distratti) sono decisamente troppo frequenti. Perché non utilizzare le risorse per il miglioramento delle funzioni base dell'automobile prima di pensare a tali, per quanto divertenti e uniche, frivolezze?

Comunque sia ancora molte domande riguardo al gioco devono essere risposte. Ad esempio, il gioco sarà gratuito o rappresenterà il primo contenuto in download a pagamento per le auto?