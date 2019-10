Tesla: clacson a suon di capre, noci di cocco e peti

Le auto elettriche prodotte a partire dal primo luglio devono emettere un suono con un volume che vada da un minimo di 56 decibel a un massimo di 75 decibel fino a una velocità di 20 km/h e in retromarcia. Negli Stati Uniti, la NHTSA (National Highway Transportation Safety Administration), sta per approvare un atto che impone alle case automobilistiche di integrare diversi segnali acustici nei veicoli ibridi ed elettrici. Ma Elon Musk non si accontenta di suoni standard ed ha così pensato di offrire una maggiore personalizzazione per i suoi clienti.

Presto sarà possibile sostituire il clacson con il belato di una capra! AndroidPIT

Tra i suoni offerti, dal belato di capra alle noci di cocco, sono un esplicito riferimento al film Monty Python e il Sacro Graal. Se non l'avete guardato, fatelo!

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Al momento non è chiaro quai altri suoni verranno offerti di default ma Tesla sta prendendo anche in considerazione la possibilità di integrare suoni personalizzati da parte degli utenti. Una decisione originale quella di Elon Musk ma vale la pena ricordare che la decisione e l'obbligo di rendere rumorose le auto elettriche è pensata per un tema importante, quello della sicurezza stradale dei pedoni.

Quale tipo di personalizzazione vi piacerebbe avere per il clacson della vostra auto?