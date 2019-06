Le migliori app Wear OS da scaricare sul vostro smartwatch

Prerequisito: installare l'app di Wear OS

Che senso ha uno smarwatch se prima non installate l'app di Wear OS sullo smartphone? Nessuno! Ecco perché prima di scoprire quali sono le migliori app Wear OS da scaricare sul vostro dispositivo indossabile dovrete scaricare quest'app.

Oltre a poter scorrere tra le notifiche ricevute semplicemente ruotando il polso, potrete ora aggiungere alla schermata home moltissimi widget utili chiamati Tiles!

© AndroidPIT

© AndroidPIT

© AndroidPIT L'applicazione di Wear OS non è cambiata molto nel tempo...

Calcolatrice per Wear OS

Quest'app potrebbe rivelarsi particolarmente utile mentre vi trovate al supermercato o al mercato a far la spesa per calcolare in modo immediato la cifra che dovete sborsare. Invece di tirare fuori lo smartphone dalla borsa o dalla tasca di jeans potrete accedere alla calcolatrice direttamente dal vostro polso. L'app potrebbe non essere particolarmente pratica per chi ha delle mani grandi a causa dei piccoli tasti offerti dalla calcolatrice.

Un'app che va dritta al punto! / © AndroidPIT

Keep Notes

Con quest'app di Google potrete appuntare promemoria di ogni tipo in modo semplice e veloce allegando alle vostre note colori diversi, immagini, ricevute o documenti di qualsiasi genere. E se non avete tempo di stare là a digitare manualmente le vostre note potrete direttamente registrare i promemoria vocali e sarà l'app a trascriverli per voi! Grazie a quest'app potrete visualizzare sul vostro dispositivo indossabile tutte le vostre note create precedentemente sullo smartphone. Comodo, non trovate?

Le vostre note sempre al vostro polso. / © AndroidPIT

Spotify

L'app di streaming musicale forse più conosciuta al mondo dispone di una versione dedicata a Wear OS. Da essa potrete scegliere quali playlist riprodurre e controllare la musica in riproduzione sugli altri vostri dispositivi. Grazie a Spotify connect è persino possibile avviare la riproduzione sugli smart speaker di casa vostra collegati all'account Spotify.

Peccato non funzioni la riproduzione diretta dall'orologio ai dispositivi bluetooth. / © AndroidPIT

Timer di allenamento

Quest'applicazione dal nome obiettivamente scontato, fa esattamente quello che promette di fare. All'interno di Timer di allenamento potrete infatti configurare i vostri diversi tipi di workout ed assegnare ad ognuno un timer. In questo modo sarete pronti all'azione e non perderete tempo in pause troppo lunghe quando tornerete in palestra!

Il vostro smartwatch vi segue anche in palestra? Quest'app è perfetta per voi! / © NeuronDigital

IFTTT

Come nello smartphone, IFTTT consente di utilizzare varie “scorciatoie” e tantissime connessioni. Per esempio, quando un’immagine viene condivisa su Instagram, verrà caricata automaticamente su Dropbox. Questo è solo un esempio; le possibilità di connessione sono infinite. Su Wear OS potrete eseguire con un tocco tutti i comandi impostati come widget all'interno dell'app per smartphone!

Questi sono solamente alcuni esempi. / © IFTTT

Accuweather

Si tratta di un'applicazione inizialmente creata esclusivamente per smartphone e tablet, che grazie ad un aggiornamento può essere finalmente visualizzata comodamente dal nostro smartwatch. Si tratta di una delle applicazioni meteo più scaricate, acclamata soprattutto per la precisione nelle previsioni (Accuweather è uno dei servizi meteo più usati dai brand di smartphone per le proprie app). Purtroppo le funzionalità sono ridotte all'osso sullo smartwatch, ma rimane un'app comoda e funzionale.

Le informazioni principali ci sono tutte. / © AndroidPIT

Voi avete già comprato uno smartwatch? Quali sono le vostre app preferite?