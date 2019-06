È possibile trasformare la propria Tesla Model 3 in un pickup? Sì, ecco come

Conosciuta sul web per le sue eccentriche e stravaganti invenzioni, l'uomo ha pubblicato un nuovo video in cui spiega come ha potuto trasformare la sua Model 3 in un pickup che ha chiamato successivamente "Truckla". Simone Giertz ha persino creato un falso annuncio per evidenziare il frutto del suo duro lavoro.

"Spero davvero che la gente non mi veda come un odioso youtuber che taglia un'auto nuova. Lo faccio perché voglio davvero questa macchina. Adesso è la vera auto dei miei sogni"

È possibile trasformare la Model 3 in un pick-up? Sì, è possibile! / Simone Giertz

Per tale trasformazione, l'uomo non ha esitato a rivolgersi a diverse persone (meccanici, artisti e designer) per chiedere aiuto. Il risultato è davvero sbalorditivo. La berlina elettrica offre ora una zona di carico nella parte posteriore, ma pare che il progetto non sia completamente ultimato.

Per il momento, Elon Musk, il boss emblematico di Tesla, non ha ancora reagito a questa trasformazione, ma ci aspettiamo un'accoglienza a favore.