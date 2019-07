Uber Eats: in futuro potrete ordinare il cibo da mangiare in ristorante in anticipo

Uber Eats sta testando una nuova funzionalità che permette ai clienti non solo di ordinare cibo a domicilio da un ristorante, ma anche di poterlo mangiare al suo interno. La nuova opzione Dine-in è attualmente disponibile in alcune città americane ed è stata progettata per dare ai clienti un modo per aggirare "l'attesa da ordinazione".

In futuro, a coloro che ordineranno cibo sull'app Uber Eats verranno presentate tre opzioni: consegna, ritiro o cena. Un portavoce di Uber ha riferito che "consentendo ai clienti di ordinare e pagare all'interno dell'app, sarà possibile snellire l'esperienza sia per i clienti che per il ristorante". La parola chiave è "snellire", dato che la nuova opzione fornisce un nuovo metodo che permetterà ad Uber di tagliare i costi degli autisti che si occupano delle consegne. Inoltre, mangiando direttamente in ristorante non sarà necessario pagare le spese di spedizione.

Non sappiamo ancora quando o se questa funzione si estenderà ad altre città. Per il momento, è disponibile solo ad Austin, Dallas, Tucson e San Diego. Uber Eats è stato lanciato nel 2015 e ha già generato entrate per 7,8 miliardi di dollari.

Pochi giorni fa, Uber ha lanciato la modalità silenziosa. / © Spectral-Design / Shutterstock

L'ultima caratteristica anti-sociale di Uber

La nuova funzione Uber Eats Dine-in attirerà probabilmente critiche per la sua natura anti-sociale, ma la società non si fa certo condizionare e continuerà a seguire questa scia di nuove funzionalità più o meno richieste dagli utenti.

L'opzione Dine-in per Uber Eats offre essenzialmente la possibilità di mangiare fuori casa, anche se viene commercializzato come un modo per risparmiare tempo. Tuttavia, consente anche di lavorare con i ristoranti che non offrono piatti da asporto, dove l'unico modo per cenare è quello di entrare, scegliere un piatto dal menu e ordinare interagendo con un'altra persona.

Cosa ne pensate della nuova funzione di Uber Eats?