L'UE obbliga le auto elettriche ad emettere suoni a partire dal prossimo mese

Uno dei problemi imprevisti relativi ai veicoli elettrici è il modo in cui i pedoni hanno iniziato interagire con essi. Poiché i veicoli elettrici sono generalmente molto silenziosi, i pedoni non sono in grado di sentirli arrivare. A partire dal prossimo mese, dunque, tutti i veicoli elettrici circolanti nell'Unione Europea dovranno emettere un rumore durante la guida lenta.

A partire dal mese di luglio, chiunque desideri un'auto elettrica auto omologata per l'uso stradale nell'Unione Europea, deve sapere che dovrà essere dotata di quello che viene chiamato Acoustic Vehicle Alert System, o AVAS. Questo interviene quando la velocità scende sotto i 20km/h, emettendo un rumore continuo di almeno 56 decibel. L'idea è che i pedoni, ben addestrati ad ascoltare il suono delle auto con motore a combustione, applicheranno al meglio la sicurezza stradale.

Le auto elettriche non emettono alcun suono. Per l'UE, questo creerebbe pericolo. / © AndroidPIT

La legge, che si intitola snappily "Uniform Provisions Concerning the Approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their Reduced Audibility", entrerà in vigore il 1 luglio 2019. È interessante notare che solo i veicoli a quattro o più ruote sono soggetti alla nuova legislazione, per cui gli e-scooter e le moto elettriche sono esenti.

Non c'è alcun riferimento nella legge riguardo al tipo di suono che dovrà essere emesso. L'importante è che sia di almeno 56 decibel o più forte. Si tratterà dunque di una scelta piuttosto creativa!

In realtà, le case automobilistiche non vengono colte di sorpresa. Diverse soluzioni sono già da tempo in corso d'opera e molte auto elettriche in circolazione hanno già installato sistemi AVAS e sono in attesa di partire. Jaguar, ad esempio, è un esempio: