Ufficiale: Apple acquisisce l'intero reparto modem di Intel

In un comunicato stampa rilasciato quest'oggi, Apple ha annunciato di aver acquistato la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel. La vendita avrebbe un valore di circa 1 miliardo di dollari.

Come parte dell'accordo, circa 2200 dipendenti Intel faranno parte del team Apple, la quale deterrà anche diverse proprietà intellettuali relative ai modem per smartphone del produttore di chip, nonché attrezzature e contratti di locazione.

La notizia è una conferma delle voci circolate proprio ieri e dimostra uno sviluppo interessante all'interno del rapporto tra le due società, anche se difficilmente ci sorprende. Una volta che Intel ha annunciato l'uscita dal settore dei modem 5G per smartphone e che avrebbe messo all'asta molti dei suoi brevetti, era quasi inevitabile che una società come Apple si sarebbe fiondata come farebbe Homer Simpson su una ciambella.

Tim Cook già non vede l'ora di produrre i suoi modem. / © JStone / Shutterstock.com

Naturalmente, non aspettatevi l'arrivo di modem prodotti in casa per almeno un anno (o forse due). Nel frattempo, Apple dispone di un accordo di sei anni siglato con Qualcomm, quindi mettetevi l'anima in pace: i prossimi iPhone disporranno ancora dell'hardware della fonderia di San Diego. In futuro, tuttavia, la maggior parte dell'hardware di iPhone potrebbe essere realizzata da tecnologia e know-how proprietario. Dopotutto, Apple produce già i propri processori, tra i più potenti sul mercato tra l'altro.

Siete soddisfatti della nuova acquisizione di Apple?